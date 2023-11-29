 

ANN: томатный сок способствует понижению уровня холестерина

29.11.2023, 3:20, Разное
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Как сообщает издание Annals of Nutrition & Metabolism, австралийские ученые, представляющие университет Аделаиды, установили, что включение томатного сока в рацион позволяет минимизировать уровень холестерина в организме.

В данном случае речь идет о таком веществе, как ликопин, содержащемся в томатном соке в больших количествах, которое и оказывает воздействие на холестерин в крови, подавляя его синтез. Кроме того, томатный сок, содержащий большое количество калия, оказывает стабилизирующее воздействие на кровяное давление и благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы в целом.

Для того, чтобы повысить степень эффективности томатного сока, его следует употреблять натощак, что способствует усвоению ликопина.   


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