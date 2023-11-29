Снежный хаос вынудил многих немцев заночевать в машинах и даже школах

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Германию накрыло лавиной снегопадов, передаёт телеканал Welt. Из-за гололёда и большого количества снега на дорогах воцарился хаос, возросло число аварий и автокатастроф. Многим водителям пришлось провести ночь в своих машинах, а в Гессене школьники и учителя были вынуждены заночевать в школе. Спасатели работали всю ночь, но многие трассы остаются перекрытыми из-за упавших на них деревьев.

На выходных люди в некоторых регионах Германии по-настоящему радовались снегу. Однако этим утром им и некоторым другим стало не до радости. Морозные ночи, сильный снегопад — это внесло хаос в будни многих.

В Гессене школьникам пришлось заночевать в школе, потому что из-за сильного снега и гололёда автобусы больше не могли проехать, и, конечно, на дорогах отмечаются первые аварии из-за гололёда. Сандра Заттманн с обзором.

Метель и гололёд с разрушительными последствиями. Вечером на шоссе В290 под Блауфельденом в Баден-Вюртемберге два транспортных средства столкнулись лоб в лоб со смертельным исходом. Зажатого в Hyundai водителя с повреждениями удалось освободить из его машины. Однако 71-летний водитель красного Opel умер на месте катастрофы.

Гололёд и в Рейнланд-Пфальце. Там в результате несчастного случая погибла в своём автомобиле 54-летняя женщина. Со вчерашнего дня интенсивные снегопады принесли с запада на восток до 30 сантиметров снега. Непогода минула только север страны. Деревья наклонились, как тростинки, многим водителям пришлось провести ночь в машине. В Висбадене школьники и учителя не смогли выйти из школы и вынуждены были там заночевать. А иногда спасатели тоже застревают и нуждаются в помощи — как на этих кадрах из округа Хохтаунуса в Шмиттене.

СПАСАТЕЛЬ: Он не мог выбраться из своего транспортного средства, несмотря на меры по расчистке, которые предпринимали коллеги. Тогда мы практически прицепили его петлёй к пожарной автоцистерне.

Зима показывает зубы, и местами придётся и дальше продолжать работать лопатами. Немецкая метеослужба предупреждает: в более высоко расположенных местностях продолжит идти снег, в более низких он превратится в снежный дождь. При этом морозы и гололёд остаются.

Посмотрим, как дела у Анны Марлен Хове, которая сейчас находится в Кёнигштайне — в Таунусе, чтобы вы знали, где это, если вы не из этого региона. Анна Марлен, дела движутся, или этим утром есть трудности — по крайней мере, там, где ты находишься?

АННА МАРЛЕН ХОВЕ, корреспондент Welt: Думаю, нам стоит начать немного раньше, с событий ночи, потому что на протяжении всей ночи снегоуборочные службы, полиция и спасатели работали, чтобы освободить пару основных дорог. На одной из них мы сейчас стоим. Это, к примеру, дорога, соединяющая Таунус с Франкфуртом, по утрам очень многие едут здесь на работу. Уже этим утром заметно, что их намного меньше, чем обычно, но основные дороги на данный момент свободны.

Однако что мы раз за разом наблюдаем через каждые пару сотен метров, так это — я немного отойду в сторону — автомобиль, который, к примеру, лежит в кювете, или несколько автомобилей. Такая картина наблюдается на дорогах со вчерашнего вечера, когда здесь ещё царил абсолютный хаос.

Сегодня утром задействованным службам пришлось в первую очередь позаботиться о том, чтобы никакие ветки или деревья не упали на дорогу. Если мы посмотрим, ветки сильно наклонены из-за действительно большого количества снега, и в местах пониже он начинает таять. В результате ветки становятся ещё тяжелее и легко ломаются. По этой причине многие местности остаются отрезанными и возникают перекрытия дороги. Потому и здесь по той же причине пока нельзя освободить многие дороги. Кроме того, сегодня утром зимний хаос коснулся и железной дороги, которой вчера приходилось бороться с опозданиями. Сегодня это, вероятно, отчасти тоже будет заметно. Также это касается и полётов в аэропорту Франкфурта, часть из которых вчера пришлось отменить.

Дата публикации 28 ноября 2023 года.