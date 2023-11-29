 

Продажа складных смартфонов Oppo в РФ стартует 5 декабря

29.11.2023, 2:10, Разное
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В самое ближайшее время на российский рынок выйдут два смартфона от Oppo, а именно модели Find N3 и Find N3 Flip, презентация которых состоялась в рамках проходящей в Сколково конференции TechWeek, а непосредственно процесс продаж будет запущен уже через неделю, пятого декабря.

Информация о цене мобильных устройств пока недоступна, но уже известно, что реализация смартфонов будет осуществляться в сети магазинов «МВидео». Толщина OPPO Find N3, основой которого является чип Snapdragon 8 Gen 2, составляет шесть миллиметров. Встроенная камера имеет три объектива, из которых первый – с разрешением 48 мегапикселей.

Модель Find N3 Flip обладает внешним дисплеем с поддержкой сторонних программ, и батареей на 4,3 тысячи мАч, в то время как у первой модели аккумулятор более емкий, на 4,8 тысяч мАч. Отличается Find N3 Flip и процессором, который здесь не Snapdragon, а Dimensity.          


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