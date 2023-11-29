 

Ученые установили, откуда в 2021 году на подушку жительницы Канады прилетел метеорит

29.11.2023, 2:10, Разное
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Группа ученых, возглавляемая Питером Брауном, представляющим Университет Западного Онтарио, провела анализ состава и структуры фрагментов метеорита, проломившего третьего октября 2021 года крышу одного из домов в Канаде и упавшего прямо на подушку хозяйки жилища, и пришла к определенным выводам.  

Ученые утверждают, что в данном случае речь идет о небрекчированном обыкновенном хондрит типа L/LL5, размер и масса которого, до входа в атмосферу, составляли до 25 сантиметров и в диапазоне от 70 до 200 килограммов соответственно.

Приблизительный возраст астрономического тела, получившего название «Гамильтон», определен в 25 миллионов лет, в то время как возраст родительского метеорита, имеющего отношение к астероидам S-типа из семейства Венгрии Главного пояса, может составлять 2-2,5 или 3,7-3,9 миллиарда лет.  


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