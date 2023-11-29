 

Высокопоставленный сотрудник Пентагона оказался замешан в торговле людьми

29.11.2023, 1:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Полицейские штата Джорджия арестовали высокопоставленного представителя Пентагона Стивена Хованика, который заведовал подразделением службы образовательной деятельности Минобороны США. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина состоял в преступной группировке, занимающейся торговлей «живым товаром» и наркотиками, пишет Fox News. 


AP

В Джорджии арестовали высокопоставленного чиновника Пентагона Стивена Хованика, который заведовал подразделением службы образовательной деятельности Минобороны США. Предполагается, что мужчина состоял в преступной группировке, занимающейся торговлей людьми, пишет Fox News.

В целом в результате двухдневной операции правоохранительным органам штата удалось спасти шесть жертв работорговли, которых затем перевезли в «безопасное место». Самого 64-летнего Хованика задержали по обвинению в сводничестве после того, как он начал домогаться сотрудника полиции под прикрытием в одном из местных мотелей, отмечает телеканал.

«Всего было произведено 26 арестов: 12 за проституцию, 10 за сводничество и четыре за сутенёрство. Трое подозреваемых в настоящий момент находятся под следствием по обвинению в торговле людьми и наркотиками», — заявили Fox News в полиции.

«Подобные операции имеют для нас большое значение. Первая причина: покупатели секс-услуг представляют собой огромную проблему в отрасли. Без них не было бы рынка, на котором женщины продолжают становиться жертвами. Вторая и, вероятно, самая главная для всех нас причина: эти женщины подвергаются издевательствам. Для них такой образ жизни не лучший вариант, поэтому наша цель состоит в том, чтобы вывести их из него», — отметил полицейский, участвовавший в аресте Хованика. 

Представители службы образовательной деятельности Минобороны США подтвердили, что им «известно о предполагаемом инциденте с участием» их сотрудника. «Поскольку судебные процессы продолжаются, на данный момент было бы неуместно давать дальнейшие комментарии. Любые вопросы относительно случившегося следует направлять в соответствующие местные правоохранительные органы», — заявили в организации.

На её официальном сайте говорится, что она представляет «одну из двух школьных систем, управляемых на федеральном уровне», которая «отвечает за планирование, руководство, координацию и управление образовательными программами от дошкольного возраста до 12-го класса под эгидой Министерства обороны». Ведомство управляет 160 школами, расположенными в семи американских штатах и в 11 странах, и уверяет, что предоставляет «образование мирового класса», обращает внимание Fox News.


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