Высокопоставленный сотрудник Пентагона оказался замешан в торговле людьми

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Полицейские штата Джорджия арестовали высокопоставленного представителя Пентагона Стивена Хованика, который заведовал подразделением службы образовательной деятельности Минобороны США. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина состоял в преступной группировке, занимающейся торговлей «живым товаром» и наркотиками, пишет Fox News.



AP

В Джорджии арестовали высокопоставленного чиновника Пентагона Стивена Хованика, который заведовал подразделением службы образовательной деятельности Минобороны США. Предполагается, что мужчина состоял в преступной группировке, занимающейся торговлей людьми, пишет Fox News.

В целом в результате двухдневной операции правоохранительным органам штата удалось спасти шесть жертв работорговли, которых затем перевезли в «безопасное место». Самого 64-летнего Хованика задержали по обвинению в сводничестве после того, как он начал домогаться сотрудника полиции под прикрытием в одном из местных мотелей, отмечает телеканал.

«Всего было произведено 26 арестов: 12 за проституцию, 10 за сводничество и четыре за сутенёрство. Трое подозреваемых в настоящий момент находятся под следствием по обвинению в торговле людьми и наркотиками», — заявили Fox News в полиции.

«Подобные операции имеют для нас большое значение. Первая причина: покупатели секс-услуг представляют собой огромную проблему в отрасли. Без них не было бы рынка, на котором женщины продолжают становиться жертвами. Вторая и, вероятно, самая главная для всех нас причина: эти женщины подвергаются издевательствам. Для них такой образ жизни — не лучший вариант, поэтому наша цель состоит в том, чтобы вывести их из него», — отметил полицейский, участвовавший в аресте Хованика.

Представители службы образовательной деятельности Минобороны США подтвердили, что им «известно о предполагаемом инциденте с участием» их сотрудника. «Поскольку судебные процессы продолжаются, на данный момент было бы неуместно давать дальнейшие комментарии. Любые вопросы относительно случившегося следует направлять в соответствующие местные правоохранительные органы», — заявили в организации.

На её официальном сайте говорится, что она представляет «одну из двух школьных систем, управляемых на федеральном уровне», которая «отвечает за планирование, руководство, координацию и управление образовательными программами от дошкольного возраста до 12-го класса под эгидой Министерства обороны». Ведомство управляет 160 школами, расположенными в семи американских штатах и в 11 странах, и уверяет, что предоставляет «образование мирового класса», обращает внимание Fox News.