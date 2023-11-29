Российские сайты обязали убрать кнопки входа при помощи Google

Как заявил депутат Госдумы РФ Андрей Горелкин, уже с первого декабря российские сайты должны будут убрать кнопки входа при помощи Google и Apple ID.

Депутат напомнил, что согласно поправкам, принятым в июле текущего года, авторизация на сайтах и в приложения возможна исключительно по телефонному номеру, зарегистрированному на территории Российской Федерации, через портал Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, контролируемый российской стороной более чем на 50%.

Особое внимание депутат уделил тому факту, что возникает много вопросов по поводу использования для входа на сайты электронной почты, подчеркнув, что информация о скором закрытии зарубежной почты, например Gmail, ошибочно, хотя некоторые российские сервисы активно используют этот миф в своих целях, убеждая переносить к ним свои аккаунты с западных серверов. Парламентарий уточнил: «Закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина».