 

Российские сайты обязали убрать кнопки входа при помощи Google

29.11.2023, 1:00, Разное
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Как заявил депутат Госдумы РФ Андрей Горелкин, уже с первого декабря российские сайты должны будут убрать кнопки входа при помощи Google и Apple ID.

Депутат напомнил, что согласно поправкам, принятым в июле текущего года, авторизация на сайтах и в приложения возможна исключительно по телефонному номеру, зарегистрированному на территории Российской Федерации, через портал Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, контролируемый российской стороной более чем на 50%.

Особое внимание депутат уделил тому факту, что возникает много вопросов по поводу использования для входа на сайты электронной почты, подчеркнув, что информация о скором закрытии зарубежной почты, например Gmail, ошибочно, хотя некоторые российские сервисы активно используют этот миф в своих целях, убеждая переносить к ним свои аккаунты с западных серверов. Парламентарий уточнил: «Закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина».   


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