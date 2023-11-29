 

В Украине усиливаются мрачные настроения и недоверие к властям

29.11.2023, 0:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев пытается усилить свою армию на фоне того, как в стране из-за безрадостных перспектив устанавливаются мрачные настроения, пишет Reuters. При этом социологи указывают на падение доверия украинцев к правительству и парламенту.


Reuters

Украина изо всех сил пытается усилить свою армию на фоне усталости от конфликта, пишет Reuters.

Украинцам приходится свыкаться с перспективами гораздо более затяжного и дорогостоящего конфликта, чем они ожидали. И некоторые уже признают отсутствие каких-либо гарантий на победу.

Широко разрекламированное летнее контрнаступление Киева пока не привело к решающему прорыву.

Киев полагается на десятки миллиардов долларов, предоставленных ему в виде вооружений Соединёнными Штатами и другими союзниками, но запасы артиллерийских снарядов истощаются, а западные правительства всё более прохладно относятся к сохранению прежнего уровня поддержки.

Более того, этой осенью жёнами и родственниками украинских военных была запущена кампания, в рамках которой Зеленскому была направлена петиция, а в городах, в том числе в Киеве, несмотря на действующее в стране военное положение, прошли протесты. Цель этой кампании — добиться ограничения срока службы мобилизованных.

Такие протесты, как отмечает издание, были немыслимы ещё год назад, когда моральный дух в стране резко вырос, после того как Киев вернул себе часть территорий. Однако эта кампания указывает на трудный выбор, с которым сталкиваются военные планировщики Киева: с одной стороны, они пытаются обеспечить приток новобранцев, несмотря на постоянные потери, с другой — сохранить достаточно большой объём рабочей силы для поддержки разрушенной экономики.

Кроме того, если в марте 2022 года в военкоматы выстраивались очереди из добровольцев, то сейчас никаких очередей нет, а процесс призыва проходит обычно вне поля зрения общественности. Сотрудники военкоматов теперь останавливают мужчин на улицах, в метро или на блокпостах и раздают им повестки. А в соцсетях появляются видео, на которых сотрудники военкоматов угрожают или силой тащат людей, которых они хотят отправить в армию.

Как указывают некоторые социологи, на Украине устанавливаются более мрачные настроения. При этом исследователи приводят данные опросов, показывающих снижение доверия к украинскому правительству, хотя рейтинги самого Зеленского остаются высокими, несмотря на их некоторое падение.

Так, по данным исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, доверие к правительству и парламенту за год упало с 74% до 39% и с 58% до 21% соответственно.


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