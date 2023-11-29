Быстрые праздничные прически: модные хвостики и пучки для новогодней вечеринки

С приближением праздничного сезона каждая женщина хочет выглядеть по-настоящему сногсшибательно, а также получать множество комплиментов. Помимо правильного наряда важную роль играет прическа. Те, кто следит за последними тенденциями в прическах, знают, что естественность и элегантная небрежность – главные черты современной женщины.

Высокий хвост

Конские хвосты очень популярны в этом году. Они универсальны и подходят женщинам любого возраста. Гладкая или объемная прическа, заплетенная или подкрученная, с челкой или без – выбор за вами! Высокий хвост выглядит интересно и стильно. По желанию можно вытянуть небольшие пряди с обеих сторон лица.

Низкий хвост

Низкий хвост позволит вам сделать простую и практичную, но модную прическу. Для гламурной вечеринки можно выбрать гладкий низкий хвост. Этот стиль подходит для длинных и средних волос. С такой укладкой можно создать образ диснеевской принцессы. Он также хорошо подойдет к наряду в ретро-стиле.

Низкий объемный пучок

Пучок всегда остается вне времени. Он может быть идеально аккуратным или, наоборот, небрежным. Укладка может быть максимально простой, может быть сложной, витиеватой. Такую универсальную прическу можно дополнить эффектными аксессуарами для волос. Они будут смотреться просто потрясающе на таком минималистичном фоне. Пучок будет выглядеть еще лучше, если выпустить несколько прядей, которые сразу придадут легкость и сделают образ непринужденно элегантным. Эта прическа сделает вас королевой рождественской вечеринки.

Высокий пучок

Высокий пучок — одна из самых популярных причесок. Одним из главных ее преимуществ является то, что ее можно делать не только на длинных волосах, но также можно попробовать на короткой стрижке. Прическа полностью открывает лицо, и вы можете выбирать между множеством вариаций – гладкой, небрежной, с косами. Также обратите внимание на эффектные мерцающие аксессуары для волос (заколки, невидимки, диадемы и так далее).

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Гладкий низкий пучок

Гладкий, изящный низкий пучок — это очень элегантно. Он может дополнять как повседневные, так и вечерние образы. Для богемного образа низкий пучок можно дополнить отдельными распущенными прядями у лица и жемчужными шпильками.

Асимметричный пучок

Смысл этой прически заключается в том, что волосы собираются от центра влево или вправо. Это легкая прическа для вечеринки, которую можно разнообразить интересными аксессуарами.

Французский твист

Французский стиль никогда не выйдет из моды. Это отличный выбор для тех, кто ищет простую и стильную прическу. Французский твист идеально смотрится с любым платьем. Эта элегантная прическа имеет поистине королевский вид, ее часто носят знаменитости на красной дорожке.

Объемный пучок с косой

Объемные прически смотрятся очень празднично и торжественно. Поэтому вы не ошибетесь, если сделаете свой пучок пышным и слегка небрежным, растрепанном. Чтобы укладка смотрелась гармонично и подчеркивала вашу красоту, верхняя часть тоже должна быть пышной. Этого можно добиться за счет объемной косы, уложенной в виде короны.