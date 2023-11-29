Кашемировые ногти – свежий микротренд блестящего маникюра: особенности и дизайны

Многие люди любят свитера из кашемира. Это мягкий и приятный на ощупь материал. Вы можете повторить его фактуру при создании маникюра. Кашемировые ногти стали свежим трендом. Их создают с помощью эмали со светоотражающими частицами или магнитного лака. Этот дизайн придает ногтям больше текстуры, но отличается сдержанностью, так как в нем используются нейтральные оттенки. Мы приведем самые модные идеи кашемирового маникюра.

Классический вариант

Если вы хотите сделать классический однотонный маникюр с эффектом кашемира, то вам не нужно прилагать много усилий. Главное – найти подходящий оттенок лака со светоотражающими частицами или магнитом. Если вы хотите придерживаться традиционного цвета, то выбирайте бежевые тона. Если вам нравятся более необычные оттенки, то попробуйте коричневый, черный или темно-синий.

Не переусердствуйте с количеством слоев лака. Он должен покрывать поверхность ногтя, но не лежать густой массой.

В розовых тонах

Для кашемировых ногтей обычно не используются яркие оттенки. Но вы можете добавить в маникюр больше цвета, используя светло-розовые тона. Это отличный вариант для вечерней прогулки по городу или веселых праздничных мероприятий. Если вы хотите придать дизайну больше глубины, то выбирайте цвет на один или два тона темнее светло-розового.

“Кошачий глаз”

Добавьте к кашемировым ногтям эффект “кошачьего глаза”. Эти два вида нейл-арта отлично сочетаются. “Кошачий глаз” придает мягким кашемировым ногтям больше глубины.

Для создания такого маникюра идеально подходят золотистые, бежевые, розовые, бронзовые и медные тона.

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С блестящими кончиками

Вы можете скомбинировать кашемировые ногти с френчем. Это сделает нейл-арт более уникальным и привлечет внимание к вашему маникюру. Например, вы можете создать два акцентных ногтя с нюдовой основой и блестящими кашемировыми кончиками, а на остальных пальцах сделать однотонный дизайн. Для этой идеи вы можете использовать лак бежевого или золотистого цвета.

Если вам нравится разнообразный дизайн, то чередуйте кашемировые и французские ногти.

Двухцветный маникюр

Вам необязательно использовать только один цвет лака для кашемировых ногтей. Вы можете добавить в свой нейл-арт два схожих или контрастных цвета. Также вы можете скомбинировать кашемировые ногти с обычными, как на фото выше.

Попробуйте сочетание коричневых и медных оттенков или розовых и золотых. Вы можете использовать по одному цвету на каждой руке, чередовать оттенки или создать эффект градиента.

Также вы можете создать двухцветный маникюр и использовать блестящий лак для минималистичного дизайна в виде полосок у основания ногтя. На фото выше вы видите пример такого нейл-арта. Он выглядит очень элегантно и изысканно.

С дизайном и декором

Кашемировые ногти выглядят привлекательно сами по себе. Но это не значит, что вы не можете добавить к ним дополнительные детали. Вы можете украшать их рисунками, стразами, и аппликациями. Однако с декором не стоит переусердствовать, чтобы не создавать слишком много блеска.

Вы можете создать кашемировый маникюр с рисунками и декором самостоятельно, используя наклейки и трафареты. Сложный дизайн лучше доверять профессионалу.