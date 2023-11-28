BMS: установлена связь малой дозы алкоголя с болезнями сердца

Как сообщает издание BioMed Central, употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, повышает степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, причем в зависимости от присутствия определенных молекул, вырабатываемых в процессе расщепления этилового спирта в организме.

В ходе исследования, проведенного представителями школы общественного здравоохранения при Бостонском университете, было установлено, что процессу метаболизма алкогольных напитков в организме вырабатывается около 60 метаболитов, семь из которых сигнализируют непосредственно о высокой степени вероятности развития заболеваний сердца и сосудов.

Кроме того, анализ крови участников эксперимента продемонстрировал, что количество метаболитов-маркеров, образующихся в организме в результате употребления пива, намного меньше, чем в случае с вином и ликерами. Ученые уточнили, что употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, меняет метаболомный профиль человека.