 

JF – Путин на Украине действует гораздо точнее, чем Нетаньяху в Газе

28.11.2023, 23:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Точечные, осторожные действия РФ на Украине резко контрастируют с методами израильских войск в секторе Газа, отмечает ведущий подкаста Judging Freedom, бывший судья Эндрю Наполитано. По словам его гостя, отставного полковника Дугласа Макгрегора, Владимир Путин считает боевые действия на Украине трагедией, поскольку рассматривает украинцев как братский народ.

Владимир Путин не сбрасывает 900-килограммовые бомбы на украинские жилые районы. А люди Нетаньяху делают это в Газе. Владимир Путин действует гораздо более точечно, осторожно и терпеливо, чем Нетаньяху. Оттого ли, что один руководствуется правовыми требованиями, а другой, как вы сказали, радикальным желанием отомстить?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Знаете, я думаю, Путин всегда рассматривал эти боевые действия на Украине как трагедию. Православных славян на Украине он, по сути, рассматривает как двоюродных или родных братьев жителей России. На самом деле, в той части Украины, где, в основном, и происходили бои до сих пор, большинство населения — этнические русские или русскоязычные. В этом смысле он никогда не считал происходящее чем-то хорошим.

Мы не отдаём ему должное. Мы постоянно его ругаем. И интересно, что люди, ругавшие его — а он, как вы отметили, действительно был осторожным, и его войска пытались быть осторожными, — это те же люди, которые требуют от нас поддерживать эту кампанию мщения против арабов в Газе.

И я думаю, американцев систематически, на протяжении долгого времени, подвергали… я не назову это промыванием мозгов, но их определённо подготавливали к этому, показывая мусульман-арабов практически исключительно в негативном свете.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.


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