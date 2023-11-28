Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

В Бундестаге зажигательно призвали Шольца валить в отставку и объявить новые выборы, пока не стало еще хуже.

Заход со стороны депутата от "АдГ" происходит на фоне тяжелейшего экономического кризиса в Германии и обвала рейтингов текущего правительства, когда 2/3 немцев им "почему-то" недовольны.

Разумеется, Шольц будет сидеть столько, сколько сможет.

PS. Согласно исследованию Bild – Шольц скатился с 2-го места по популярности в Германии на 17-е. Санкции работают.

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