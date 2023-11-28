Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

Стартап Kitepower Hawk, созданный на базе Делфтского технологического университета, разработал мобильные аккумуляторы, подзарядка которых осуществляется при помощи воздушного змея.

В данном случае речь идет о системе, состоящей из литиевого аккумулятора емкостью 400 кВт·ч и ветроэнергетической системы в виде воздушного змея, соединенной с наземной станцией при помощи троса из материала Dyneema. Разработчики отмечают, что установка, стоимость которой не сообщается, может быть задействована в отдаленных районах и в качестве временного решения на месте проведения работ.

Площадь воздушного змея, который в процессе подъема на высоту создает электрическую мощность до 40 кВт, составляет от 40 до 60 квадратных метров. На то, чтобы подтянуть его до уровня земли, требуется 10 кВт энергии, в связи с чем в процессе работы 80% времени тратится на режим заряда. В тот момент, когда аккумуляторы модуля разряжаются, змей вновь отправляется в полет.