 

Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11.2023, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стартап Kitepower Hawk, созданный на базе Делфтского технологического университета, разработал мобильные аккумуляторы, подзарядка которых осуществляется при помощи воздушного змея.

В данном случае речь идет о системе, состоящей из литиевого аккумулятора емкостью 400 кВт·ч и ветроэнергетической системы в виде воздушного змея, соединенной с наземной станцией при помощи троса из материала Dyneema. Разработчики отмечают, что установка, стоимость которой не сообщается, может быть задействована в отдаленных районах и в качестве временного решения на месте проведения работ.

Площадь воздушного змея, который в процессе подъема на высоту создает электрическую мощность до 40 кВт, составляет от 40 до 60 квадратных метров. На то, чтобы подтянуть его до уровня земли, требуется 10 кВт энергии, в связи с чем в процессе работы 80% времени тратится на режим заряда. В тот момент, когда аккумуляторы модуля разряжаются, змей вновь отправляется в полет.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

28.11 / Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

28.11 / Короткие стрижки зимы: какие тренды идеально подойдут женщинам старше 65

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика