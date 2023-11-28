 

Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11.2023, 22:37, Разное
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Компания Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C, который объединяет недорогую цену и стильный дизайн, вдохновленный флагманскими iPhone, согласно информации от портала GSMArena.

Смартфон Tecno Spark 20C предлагает 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит чипсет Helio G36, способный достичь результатов около 150 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Пользователи могут выбрать версию с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон оборудован двойной камерой с основным датчиком на 50 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживая медленную зарядку мощностью 18 Вт.

Особое внимание привлекает функция Dynamic Port, напоминающая Dynamic Island на iPhone 14 Pro и iPhone 15. Она позволяет создавать анимацию вокруг выреза под фронтальную камеру, например, при подключении смартфона к зарядке. Кроме того, устройство сохраняет разъем для наушников и дизайн, схожий с смартфонами Apple.

Информации о доступности Tecno Spark 20C на российском рынке пока нет.


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