 

Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11.2023, 22:37, Разное
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Пластический хирург Василиса Перушкина объясняет, почему у людей может появиться второй подбородок. Этот неприятный эффект может быть вызван различными факторами, и не всегда он связан с избыточным весом.

Согласно словам хирурга, появление второго подбородка может быть результатом возрастных изменений и отложений жира. У людей с нездоровыми пищевыми привычками и сидячим образом жизни риск развития этой проблемы выше. С возрастом усиливаются процессы увеличения подкожно-жировой клетчатки и снижения тонуса кожи, что также может способствовать появлению второго подбородка.

Перушкина подчеркивает, что второй подбородок не ограничивается только людьми с избыточным весом. Он может возникнуть из-за особенностей лицевой анатомии или нарушений осанки. Даже у очень стройных пациентов это может быть следствием сутулости.

Кроме того, появление второго подбородка может быть признаком эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы.

На начальных этапах, для борьбы с отложениями жира в области подбородка, рекомендуется использовать физические нагрузки, упражнения, правильное питание и массаж лица и шеи. Однако, если жировые отложения значительны, следует обратиться за помощью к специалистам.


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