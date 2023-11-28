Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

1. В очередной европейской стране победу на выборах одержала правая партия, выступающая против ЕС, против мигрантов, против зелёной повестки и против безудержной поддержки Украины (ссылка):



В Нидерландах подвели итоги парламентских выборов. Победу одержала Партия свободы Герта Вилдерса — евроскептика, выступавшего за выход из Евросоюза, и антиисламиста, чьи взгляды долгие годы отталкивали от сотрудничества с ним все ведущие политические силы страны, а его самого сделали мишенью экстремистов. Впрочем, три другие крупнейшие партии страны уже отказались иметь дело с господином Вилдерсом. Так что создание правительственной коалиции, без которой в Нидерландах никак не обойтись, станет для кумира европейских ультраправых непростой задачей. <…>

После событий февраля 2022 года Герт Вилдерс дистанцировался от Кремля, назвав российские действия на Украине ошибкой. Но и фанатом Киева, как многие в Европе, он не стал: в ходе недавних предвыборных дебатов глава Партии свободы заявил, что не поддержит отправку украинцам большего количества оружия.

Обратите внимание, в списке врагов Вилдерса нет АБВГД+. Это не случайно, так как они Вилдерсу большие друзья: он намерен бороться с религиозными меньшинствами именно для того, чтобы сделать приятно своему радужному электорату. В общем, это довольно своеобразный правый, даже по европейским меркам.

Впрочем, это не наши проблемы. Важно, что если у партии Вилдерса всё же получится сформировать правящую коалицию, Нидерланды могут присоединиться к лагерю оппозиции внутри Евросоюза, в который уже входят Венгрия и Словакия, чтобы блокировать передачу денег и оружия украинским боевикам.

Вот ещё одна недавняя новость: музей в Амстердаме пообещал украденное голландцами из музеев Крыма скифское золото в руки украинских властей (ссылка). Что с этим золотом произойдёт дальше, предположить несложно: с большой долей вероятности, оно будет продано на Запад и надолго осядет там в частных коллекциях.

2. Возвращаясь к скандалу с депутатом «не голосуем», который отдал своей партии команду воздержаться от голосования за законопроект о честной цене (ссылка). Как я и предполагал, все крупные СМИ проигнорировали инцидент, чтобы не портить отношения с правящей партией.



Полагаю, тем самым СМИ сделают только хуже, так как в соцсетях скандал продолжают и продолжают обсуждать.

А теперь смешное. «Не голосуем» — стандартная парламентская процедура. В эталонной демократии планеты, в Британии, есть даже специальные люди, так называемые «кнуты», которые официально следят, чтобы члены партии голосовали именно так, как того требует от них партия. Цитирую с сайта британского паламента (ссылка):



Кнуты – это депутаты или члены Палаты лордов, назначаемые каждой партией в парламенте для оказания помощи в организации вклада своей партии в парламентскую деятельность. Одной из их обязанностей является обеспечение того, чтобы максимальное число членов их партии проголосовало, и проголосовало так, как хочет их партия.

В общем, хороших в этой истории нет. Жаба тискает гадюку, идёт нормальный демократический процесс.

3. Как и следовало ожидать, датчане открестились от озвученного британскими журналистами плана заставить Данию блокировать российские танкеры в Балтике (ссылка):

Дания и ЕС дают заднюю: блокировка российских нефтетанкеров не рассматривается.

Российские нефтяные танкеры не являются объектом предложения Еврокомиссии по ужесточению ограничения цен на сырую нефть в стране, заявили ряд дипломатов ЕС.

Накануне Financial Times сообщила, что Дании будет поручено проверять и потенциально блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды, в соответствии с новыми планами ЕС, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения в $60 бар на нефть из России.

«Мы ничего не увидели об этом в предложении Комиссии», — сказал Reuters один дипломат ЕС, знакомый с текстом Комиссии, а двое других подтвердили, что не нашли такой ссылки в предложении.

Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, через Датские проливы, поэтому любая попытка остановить эти поставки приведет к росту цен на нефть и спровоцирует конфронтацию, вплоть до военной.

Блокирование коммерческих судов в датских проливах противоречит фундаментальным морским правилам, включая Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует морское судоходство. Дания будет иметь право остановить судно только в том случае, если оно представляет очевидную угрозу.

По мнению экспертов, Дания никогда раньше не делала ничего подобного. А блокирование коммерческого движения в датских проливах было бы близко к объявлению войны, не считая того, что у государства даже нет военных судов соответствующего класса, кроме небольших патрульных катеров, которые выглядят как «как спасательные шлюпки рядом с нефтяным танкером».