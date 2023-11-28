Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира
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Путин выступил с рядом программных заявлений на тему войны с Западом.
1. Россия сражается за свой национальный суверенитет и свободу всего мира.
2. Для России текущий конфликт носит национально-освободительный характер.
3. Цель Запада – расчленение и разграбление России.
4. Россию будут пытаться развалить по национальной линии, но у врага ничего не выйдет.
5. Русский, это больше чем национальность.Это прежде всего идентичность.
6. Расизм и неонацизм являются официальной идеологией западных элит.
7. Россия будет страной-цивилизацией, которая будет формироввать новое справедливое мироустройство.
В целом, заявленные тезисы наглядно показывают, почему на Западе заявляют, что текущая дипломатическая позиция России не склонна к переговорам (читай к уступкам), так как Запад не готов к равнооправным переговорам с Россией. Поэтому конфликт будет и далее носить экзистенциальный характер для обеих сторон. Украина в этой войне будет расходным материалом и полем боя.
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Источник: Colonel Cassad
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