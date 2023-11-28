JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

Как сообщает научное издание Journal of Affective Disorders, сидячий образ жизни в сочетании с минимумом умственных нагрузок резко повышает риски развития депрессии, в то время как малоподвижный образ жизни, сопровождаемый регулярным напряжением когнитивных способностей, таким эффектом не обладает.

В ходе исследования, проведенного учеными бразильского Университета Сан-Паулу, было установлено, что пассивный образ жизни, который не сопровождается умственными нагрузками, повышает риск развития депрессии на 43%, при этом, сделав акцент на необходимости сокращения умственно-пассивного и малоподвижного досуга.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что одной из наиболее эффективных профилактик депрессии является снижение веса.