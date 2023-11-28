 

NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11.2023, 21:30, Разное
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Как сообщает научное издание Nature Communication, группа американских ученых нашла эффективный способ избавления от бессонницы, от которой страдает достаточно высокий процент населения Земли.

Было установлено, что ответственность за глубокий сон несет один из белков, блокирование которого может способствовать избавлению от бессонницы. В ходе исследования, проведенного на мышах, у грызунов «отключили», задействовав систему редактирования генов CRISPR-Cas9, ген, связанный с работой одного из рецепторов центральной нервной системы, в результате чего у них «повысилась активность дельта-ритма и улучшился глубокий сон».

Ученые утверждают, что полученные результаты, а они намерены продолжать работу в данном направлении, могут лечь в основу новейших методов ликвидации бессонницы у людей.  


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