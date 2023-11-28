Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

Компания Frore Systems успешно оптимизировала работу ноутбука MacBook Air M2 с помощью новой системы охлаждения, получившей название AirJet. Результаты этого эксперимента были представлены в рамках тестирования, проведенного порталом iXBT.

MacBook Air изначально не оснащен активной системой охлаждения, что делает его подверженным перегреву и снижению производительности при высоких нагрузках. AirJet состоит из специальных элементов, которые направляют поток воздуха, эффективно удаляя тепло от радиатора. В модифицированном ноутбуке Apple использовали три элемента AirJet Mini, способных отвести до 4,5 Вт тепловой мощности. При этом система AirJet практически бесшумна благодаря отсутствию вентиляторов.

Frore Systems провела сравнительное тестирование модифицированного MacBook Air и стандартной версии в различных сценариях. При небольших или кратковременных нагрузках разница в производительности оставалась минимальной, так как чип Apple M2 не перегревался и не снижал частоты. Однако при длительных и интенсивных нагрузках, таких как игры или рендеринг, модифицированный компьютер продемонстрировал значительное преимущество над стандартным.

Например, в игре Shadow of the Tomb Raider, стандартный ноутбук снизил частоту кадров с 28 до 22 за полчаса, в то время как модифицированный ноутбук снизил ее всего с 29 до 27 кадров в секунду. В тесте Cinebench R23 после нескольких циклов модифицированный ноутбук набрал 8775 баллов, в то время как стандартный – 8380 баллов.

Кроме того, модифицированный MacBook Air имел более низкую температуру корпуса, что также важно для комфорта пользователя.