Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

Врач общей практики и кардиолог Александр Мясников высказал серьезные опасения относительно точности постановки диагнозов в медицине. Он отметил, что многие диагнозы, выносимые пациентам, не соответствуют их реальному состоянию.

Мясников подчеркнул, что часто иммунодефицит или снижение иммунитета трактуется неверно. Эти проблемы, по его мнению, обычно связаны с серьезными и иногда врожденными нарушениями, такими как сахарный диабет, сердечная недостаточность или хронические почечные заболевания. Он предупредил, что простые простуды и частые нарушения здоровья не всегда свидетельствуют о снижении иммунитета.

По словам доктора Мясникова, хронический панкреатит часто недооценивается и может быть неверно диагностирован. Он подчеркнул, что этот диагноз должен ставиться только после проведения специальных анализов, а не только на основе симптомов. Более того, симптомы хронического панкреатита часто схожи с симптомами других заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника или дивертикулез.

Мясников также выразил сомнение относительно диагнозов, таких как “песок в почках”, “повышенное внутричерепное давление” и “вегетососудистая дистония”. Он подчеркнул, что некоторые из этих диагнозов могут быть неправильными, и настоял на необходимости более тщательных обследований пациентов.

В конечном итоге, доктор Мясников подчеркнул важность точной диагностики и предупредил от недостаточно обоснованных медицинских диагнозов, которые могут привести к ненужному лечению и страданиям пациентов.