Короткие стрижки зимы: какие тренды идеально подойдут женщинам старше 65

Правильная стрижка способна творить чудеса, он делает нас на несколько лет моложе. Плохая прическа может сделать нас старше, чем мы есть на самом деле, и то, что мы достигли определенного возраста, не означает, что нам придется мириться со старомодным внешним видом. Шикарные короткие прически для седых волос для женщин старше 65 лет на самом деле выглядят как настоящая процедура омоложения.

С возрастом наши волосы становятся тоньше и теряют большую часть своей красоты. Они становятся склонными к ломкости и секущимся кончикам, а короткая стрижка идеально подходит для противодействия этому. Если в последнее время вам хочется визуальных перемен, то вам стоит взглянуть на эти идеи шикарных коротких причесок для женщин старше 65 лет.

Короткая стрижка пикси

Шикарная, дерзкая и суперсовременная – многие зрелые женщины выбирают короткую стрижку пикси, и нетрудно понять почему. За этой прической легко ухаживать, она делает женский образ более непринужденным.

Короткая стрижка пикси подойдет всем, кто предпочитает наслаждаться жизнью, а не проводить долгое время перед зеркалом. Эта стрижка подчеркивает черты лица и визуально придает волосам больший объем.

Стрижка пикси с челкой

Ищете идеи шикарных коротких причесок для женщин старше 65 лет, которые будут модными и сделают вас моложе? Тогда стрижка пикси с челкой вам идеально подойдет! Любая из них – классическая длинная, косая или воздушная тонкая челка – мгновенно украсит любую стрижку и идеально скроет мелкие морщинки и линии на лбу. Если вы не уверены, какая прическа вам подойдет, лучше всего обратиться за советом к парикмахеру, которому вы доверяете.

Длинная стрижка пикси

Если вы хотите постепенно попробовать свои силы в создании короткой прически, вы не ошибетесь, выбрав длинную стрижку пикси. В отличие от короткого варианта, верхние волосы остаются немного длиннее и обычно дополняются чуть более короткими прядями по бокам.

Более длинная челка предполагает широкий выбор вариантов укладки, поэтому такая прическа никогда не надоест. Прямая, небрежная или с легкими локонами для придания элегантности – длинная челка очень универсальна и легко адаптируется к любой форме лица.

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Пикси-боб для женщин старше 60 лет

Следует признать, что такая короткая стрижка требует большой смелости, поэтому стрижка пикси-боб подходит не всем. Как следует из названия, это сочетание двух популярных причесок: боба и пикси.

Волосы остаются длиннее, чем у пикси, но короче, чем у классического боба. Чтобы придать прическе больше динамичности и объема, трендовую прическу обычно дополняют слоями.

Многослойный боб

Итальянский, французский, длинный боб и т. д. – короткая прическа со всеми ее вариациями, наверное, никогда не выйдет из моды. После определенного возраста женщинам уже не хочется следовать всем тенденциям, и это, конечно, хорошо.

И вот тут-то в дело вступает многослойный боб – прическа является настоящей классикой и действительно великолепно смотрится на женщинах за 60! Длина волос позволяет нам использовать различные варианты укладки, а многослойность придает молодой и непринужденный вид.

Боб с челкой

Это одна из тех причесок, которая прекрасно смотрится на женщинах всех возрастов, а модный классический вариант в последние годы стал абсолютным фаворитом всех модниц. Неудивительно – прямая стрижка выглядит стильно и непринужденно одновременно. Длина тупого боба зависит от вас, но учитывайте, что короткая стрижка делает моложе ее обладательницу. Вот небольшой совет по укладке: чтобы прямой боб выглядел красиво, лучше не завивать волосы, а оставлять их прямыми.