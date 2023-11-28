Монохромный макияж – хит наступающей зимы: как его сделать практически любым цветом

Монохромный макияж снова возвращается, и на этот раз он смелее и веселее, чем когда-либо. Тенденция, основанная на использовании единой цветовой палитры для создания образа, связана с самовыражением и творческой свободой. На самом деле прекрасно иметь только одну цветовую палитру для глаз, щек и губ. И не волнуйтесь, эта тенденция не требует новых продуктов для макияжа — скорее всего, в вашей косметичке уже есть несколько подходящих оттенков, и сейчас отличное время, чтобы начать экспериментировать с этой тенденцией.

Прелесть монохромного макияжа в том, что каждый может сделать его по-своему. Независимо от того, предпочитаете ли вы простой образ или жаждете смелой, привлекательной эстетики, эта тенденция легко адаптируется к вашему личному стилю.

Нюдовые оттенки

Вход в мир монохромного макияжа может показаться пугающим, поэтому любой новичок в этой тенденции макияжа должен начать свой путь с нюдового цвета. Использование землистых нюдовых оттенков — идеальное начало для освоения искусства монохромного макияжа. Все, что вам нужно, — это землистые тона для губ, щек и глаз, и, скорее всего, они уже есть в вашей косметичке.

Губы и веки одного цвета

Если вы готовы поднять свой монохромный макияж на новый уровень, следуйте этому простому совету: подберите цвет губ и глаз. Ключевым моментом здесь является выбор оттенка, на котором будет базироваться ваш макияж. И если он яркий, вы все равно можете использовать нюдовые или светлые оттенки, чтобы придать объем и глубину. Кроме того, игра с различными покрытиями, такими как матовое и блестящее, добавляет сложности.

Легкий оттенок коралла может творить чудеса

Для тех, кого тени для век немного пугают, есть альтернативный способ изучить монохромный макияж. Все, что вам нужно сделать, – это принять эту тенденцию, сочетая цвет губ с румянами. Коралл – это вневременной и универсально дополняющий выбор. Но если вы любите приключения и хотите изучить более смелые варианты, рассмотрите возможность выбора оттенка фиолетового цвета.

Универсальные продукты

Если вам нужен супергармоничный однотонный образ, выбирайте многофункциональные средства для макияжа. Хотя точное соответствие цвета не всегда важно, эффект, который он обеспечивает, неоспорим. Чтобы добиться такого образа, выбирайте такие продукты, как кремовые стики или палитры, которые можно наносить на губы, щеки и веки, и не бойтесь выбирать розовый цвет Барби.

Уход за кожей – это способ противостоять стрессу. Подарите себе немного заботы

Без ирокезов и шипов: какие прически в стиле панк сейчас в моде

Бюджетный уход за сухой кожей. Кокосовое, оливковое, подсолнечное масло

Согласуйте цвета как минимум двух областей

В мире макияжа правила часто созданы для того, чтобы их нарушать, но, когда дело доходит до создания монохромного образа, стилисты предлагают придерживаться этого простого правила: сочетайте цвета как минимум на двух разных областях лица. Будь то щеки и губы или губы и глаза. Сочетание двух отдельных областей создает гармоничный и веселый монохромный эффект, независимо от того, насколько смелым или приглушенным вы предпочитаете макияж.

Красочная подводка для глаз

Если вы чувствуете себя смелой, выберите оттенок подводки для глаз в той же цветовой гамме, что и тени для век, и ваш взгляд станет незабываемым. Однако, чтобы сохранить визуальное различие между ними, выбирайте оттенки подводки для глаз, которые на один или два тона светлее или темнее ваших теней для век. Этот тонкий контраст гарантирует, что подводка для глаз останется видимой, но при этом будет гармонировать с тенями для век, создавая забавный монохромный вид.

Коллагеновая вода – для питья и ухода за кожей: польза и особенности

Горшки из глины оказались лучшей посудой для приготовления идеальной кимчи

Двухцветное мини-платье: яркий тренд весны – тонкий трикотаж и вязка крючком

Монохром + графика

Для создания футуристического варианта монохромного макияжа почему бы не скомбинировать его с графической подводкой для глаз? Добавление графического дизайна к вашему монохромному образу может поднять его на совершенно новый уровень. Будь то резкие геометрические линии, замысловатые формы или смелые штрихи, графические элементы в вашем макияже только подчеркнут авангардность вашего монохромного образа. По такому взгляду становится ясно, что вы любите мыслить нестандартно.

Сочетание туши и теней

Хотя черная или коричневая тушь может быть повседневной нормой, смелость сочетать цвет туши с тенями для век придаст вашему образу неожиданный поворот. В результате получается красивая монохромная гармония, простирающаяся от век до ресниц, создавая привлекательную эстетику. И не забывайте о соответствии губ общему образу.

Все внимание бровям

Идея монохромного образа подходит не всем, но, если вы страстный энтузиаст макияжа, почему бы не пойти еще дальше и подобрать брови в тон остальному макияжу? Этот смелый выбор излучает антиутопическую и футуристическую атмосферу и идеально подходит для тех, кто любит раздвигать границы красоты.

Получите удовольствие от макияжа

Прелесть тенденции монохромного макияжа в том, что она позволяет вам развлечься своим внешним видом. Независимо от того, решите ли вы сделать это, просто используя комбинацию теней для век и подводки для глаз, или полностью принять эту тенденцию, скоординировав различные элементы вашего макияжа, выбор полностью за вами. Это ваш холст, ваше искусство и ваша возможность экспериментировать, исследовать и выражать себя с помощью обычной косметики.