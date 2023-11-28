Мнение: Доля белых в США, злоключения Дерека Шовина и белое меньшинство в Лондоне

1. Процент белых американцев в США сократился с 89,5% в 1950 году до 61,6% в 2020 году, согласно данным переписей населения (ссылка). И если первые десятилетия после достижения своего пика в «золотую» послевоенную эпоху доля белого населения сокращалась довольно медленно, то между 2010 и 2020 годами разница составила уже 10,8%. Такими темпами, к 2030 году белых американцев будет уже около 50%, а к 2040 году – лишь 40%.



В основном доля белых сокращается за счёт роста доли латиноамериканцев, которых в США белыми не считают. Так или иначе, к середине столетия Соединённые Штаты превратятся в Северную Бразилию с этнографической точки зрения. Как вы думаете, станут ли тогда США, ныне погрязшие в войнах и агрессии, более мирной и дружелюбной страной, как нынешняя Бразилия?

2. Тем временем, у движения БЛМ проблемы. В недалёкой перспективе ставшего символом БЛМ Джорджа Флойда могут окончательно разжаловать в обычные мелкие преступники, а его «убийцу» Дерека Шовина – оправдать (ссылка 1, ссылка 2):



В центре внимания всей Америки внезапно оказался Дерек Шовин — бывший полицейский из Миннесоты, который нынче отбывает срок за убийство чернокожего Джорджа Флойда. В тюрьме Аризоны на Шовина совершено покушение — его пытались зарезать.

Прошло больше трёх лет со злополучного вечера 25 мая 2020 года, когда погиб Флойд. Постфактум уже становится очевидно, что на самом деле его никто не убивал. Он сам сделал всё возможное, чтобы погибнуть.

В крови Флойда обнаружили целый коктейль из сильных наркотиков. Он, будучи в невменяемом состоянии, пытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. А потом, когда их отказались принимать, устроил дебош и нарвался на полицейский патруль.

Он погиб, и это превратили в символ расизма и полицейского насилия для всей сидевшей тогда на карантине Америки.

Смерть Флойда привела к масштабной волне многомесячных погромов, сотрясавших все крупные мегаполисы США — от Миннеаполиса и Сиэтла до Чикаго, Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Общий ущерб от погромов БЛМ превысил 1 миллиард долларов, а жертвами его стали несколько десятков человек.

Кстати, в основном пострадали чернокожие владельцы различных заведений и малого бизнеса, но их смерти даже близко никто не оплакивал, как гибель Флойда, похороненного в золотом гробу.

Показательно, что многих погромщиков БЛМ, на кого были заведены дела за участие в беспорядках при Трампе, после прихода к власти Байдена быстро оправдали. А одному из них, который поджёг магазин и убил человека, дали всего лишь 10 лет — в два раза меньше, чем Шовину.

При этом Шовин продолжает бороться за свою свободу и прямо сейчас пытается устроить новый судебный процесс. К тому же он наверняка надеется на то, что в 2024 году власть в Вашингтоне всё-таки поменяется.

Трамп в случае победы на выборах теоретически может и сам себя помиловать — для него это лучший способ отбиться от судебных проблем. А также и помиловать Шовина. Этому благоволит общественное мнение в США, которое уже не на стороне БЛМ.

3. У известного американского комика Билла Махера праздник – он радуется, что белые в Лондоне прямо на глазах становятся меньшинством (ссылка):

Билл Махер и Шэрон Осборн [британская телеведущая] в восторге от того, что Лондон становится городом с белым меньшинством.

«Это радостный факт», — сказал Махер в интервью подкасту Club Random с Осборном в начале этого года.

«Это полный и абсолютный плавильный котел — и это здорово», — сказал Осборн.

«Перемены придут и захлестнут вас», — сказал Махер. <…>

«Правильно», — сказал Осборн.

Фрэнк ДеСкушин (@FrankDeScushin) пишет в Твиттере: «Билл Махер называет рост численности белых в Лондоне с 86% до 36% всего за несколько десятилетий «радостным фактом»: если англичанам это не нравится, они могут переехать. Махер добавляет: “Это жизнь на Земле. Вещи меняются”. Но если быстрые демографические изменения – это жизнь на Земле, то почему они происходят только в белых странах?»

Почему они происходят только в белых странах? Потому что ты расист, Фрэнк, вот почему! Быстрые демографические изменения идут не только у белых, но и в Южной Корее, и на Украине, и в других странах, которые дружат с США.