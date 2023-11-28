Мнение: Путин вспомнил татар…

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции из Сочи заглянул в Кремлевский дворец, на пленарную сессию Всемирного русского народного собора.

И выступил.

И сказал президент: «….наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность.

Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен…».

Мелькнула мысль, что эту часть выступления президента подготовил спичрайтер-шовинист. Или мне это только показалось?

Правда, уже в следующем абзаце Путин поправился. И вспомнил татар. Вместе с чеченцами, аварцами, башкирами, бурятами, якутами, осетинами, евреями, ингушами, марийцами, алтайцами…….

Дословно: «Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но, повторю, против всех народов России это направлено».

Все цитаты отсюда.

Много чего огласил сегодня президент России.

Оставлю здесь основные тезисы выступления Путина. На память.

«Мы никому не позволим делить Россию, она у нас одна».

«Без русских как этноса не может быть Русского мира и самой России. В этом нет претензии на избранность, это просто факт».

«Русские — это больше, чем национальность. Так всегда было в истории нашей страны, быть русским — это ответственность за сбережение России».

«…как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы».

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ».

Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.

Частные предприниматели помогли России пережить «санкционный блицкриг» Запада.

«Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России».



Фотографии отсюда

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