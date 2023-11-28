Мнение: Не плачь о нас, Аргентина

История с избранием президентом Аргентины занятного «либертарианца» с бензопилой в руке, этакого пародийного Трампа, одержимого идеей упразднить в своей стране Центральный банк и разрешить продажу человеческих органов, становится все больше похожа на фарс – особенно учитывая, как быстро, едва только успев избраться, президент Милей начинает отказываться от своих предвыборных обещаний. От экзотики вроде упразднить песо и полностью перейти на доллар он уже решил «пока воздержаться», не стоит ждать разрыва Аргентины с Китаем и т.п. Возможно, и все прочие его инициативы постигнет та же участь, и в итоге Милей просто станет «еще одним» главой Аргентины, при котором страна так и будет все дальше погружаться в пучину деградации и кризиса.

Прикол в том, что у Аргентины это происходит последние почти сто лет: еще в 20е-30е годы прошлого века Аргентина входила в десятку самых развитых и богатых государств мира. Но потом «что-то сломалось», и с тех пор в Аргентине перепробовали, казалось, всё: и приватизацию, и национализацию, и полицейский режим, и диктатуру, и широкую демократию, и военные авантюры. То вводили жесткий монетаризм по всем заветам МВФ, то плевали МВФ в рожу и печатали деньги напропалую, то брали кредиты, то объявляли дефолты – и ничего не помогало. Аргентина как падала, так и падает строго вниз. Сейчас, пишут, там инфляция 1800% в год – в общем-то понятно, почему откровенные фрики с повадками сумасшедших побеждают там на выборах.

Самое смешное, однако, состоит в том, что даже фрик Милей, по большому-то счету, ничего особо нового для аргентинского «народного хозяйства» тоже не предложил. Да, подача эпатажная, но набор мер стандартный: массовая приватизация, сократить до минимума всю «социалку», упразднить большую часть министерств и ведомств с целью той же экономии госрасходов, строжайший монетаризм – что из этого незнакомо, скажем, нам? В России было то же самое в 90е, разве что продажу самого себя на органы (оптом или в розницу) вроде как не разрешали. Хотя… В принципе, мера хотя бы логичная и даже «комплексная»: массовая приватизация предполагает массовое же закрытие предприятий, плюс увольнение «бюджетников» – в стране образуется огромное количество безработных, заодно госрасходы и все социальные расходы тоже обрубают – понятно, что многим станет попросту нечего есть – тут-то как раз и подоспеет разрешение. Пусть продают друг другу свои сердца, почки, печень и селезенки – глядишь, так и переживут тяжелое время, смогут прокормить семьи. Милей, как видим, не зря дважды профессор экономики – он понимал риски и по-своему заботился о будущих своих подданных.

Но всё это – хождение вокруг да около, так или иначе ограниченное потребностями политического пиара. Людям необходимо давать Надежду, так как любые выборы в конечном счете – торговля именно ею, и ничем иным.

А ведь если алкать не успешного пиара, а истины – следовало бы рассмотреть все варианты ответа, среди них – такой: а кто вообще сказал что у Аргентины должен быть шанс остановить своё сползание в пропасть, не говоря уж о подъеме? Ведь возможно, что Аргентина – это просто страна «не в том месте и не в то время», и при наличных условиях ей просто В ПРИНЦИПЕ ничего не светит. Как ни изощряйся, хоть на голове стой. В принципе, сам факт монотонного экономического падения в мировом «табеле о рангах» на протяжении 90 лет при смене разных поколений, режимов и даже мирового климата как бы намекает именно на то, что дело не в управлении как таковом.

Главным козырем Аргентины всегда было ее сельское хозяйство, но, видимо, в этом и состояла ее ахиллесова пята: продукты сельского хозяйства (мясо, зерно и прочее) всегда будут в цене, но, увы, с/х не слишком масштабируемо. Эффективность полей и пастбищ можно увеличить в разы, но не на порядки. Так что, по всей видимости, причина краха Аргентины достаточно просты: росла эффективность (в том числе экспортная) сельского хозяйства, страна богатела, ее население продолжало расти – и в какой-то момент кривые пересеклись, и рост сельского хозяйства начал отставать от роста «едоков». Города росли, пастбища те же – ну и очевидно, что уровень жизни начал постепенно снижаться. Интенсифицировать с/х так, чтобы перекрыть рост потребностей горожан – невозможно. Ну и всё, собственно.

При этом для хорошего с/х Аргентина уникальна, а для всего остального – так себе. Никаких уникальных преимуществ, население крестьянское в своей основе, то есть медленное и глупое. На заводы его загнать можно, но производить на заводах что-то такое ЭТАКОЕ, чтобы во всем мире было востребовано – тут нужны немцы или американцы (которые во многом те же немцы, но еще и с английской предприимчивостью). Таких в Аргентине явно недостаточно.

В итоге, очевидно, именно промышленность тянет Аргентину назад – и будет тянуть всегда. Заводы ей не нужны: для их окупаемости внутренний рынок слишком мал, а для выхода на мировой рынок не хватает эксклюзивности и качества. Всё то, что могут произвести аргентинцы, другие страны, которые давно на рынке, произведут дешевле и лучше. Столько рабочих в Аргентине не нужно, а на ее полях – тем более не нужно. На полях там справляются.

Как итог, главное проклятие Аргентины – излишнее население. На этой далекой земле населения много больше, чем она способна эффективно «переварить». Словом, брошюра «Пределы роста» во всей красе. Самая беда – что будь ты трижды «либертарианец», как Милей, или трижды социалист, как Альенде в соседней Чили – спасения нет.

А возможно, такая же ситуация не только с Аргентиной. Взять ту же Украину – она очень похожа на нее, такая же «аграрно-индустриальная» страна (определение из Вики). Даже численность населения в 1991 году была практически одинаковой, под 50 млн. чел. И проблемы те же: для работы в сельском хозяйстве столько народу не нужно, а промышленность внутри самой Украины неокупаема, а для выхода на международные рынки не хватает качества (и никогда не будет хватать, потому что – то же самое крестьянское по менталитету население).

Про Россию в этом контексте я уже вообще молчу. Очевидно, что в сравнении и с Украиной, и с Аргентиной у России есть еще одна ужасающая слабость: если обе вышеназванные имеют в основе эффективное сельское хозяйство, благодаря которому им по крайней мере в минимальной степени грозит голодная смерть – то у России нет и этого. Как известно, сама себя Россия прокормить не в состоянии, она даже в этом всегда была и будет критически зависеть от импорта.

До последнего времени Россию «вывозили» – в буквальной степени спасали от вымирания! – ее полезные ископаемые, а если конкретно – месторождения нефти, газа и угля. Их можно было продавать за валюту и на вырученные доллары закупать себе еду. Однако, если мир и в самом деле идет к отказу от углеводородов, Россия очевидно придет к постепенному исчезновению, поскольку во всем остальном она даже не Аргентина.

Вот такие печальные размышления на тему Милея.