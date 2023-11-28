Компания Realme сообщала о продаже 200 миллионов смартфонов

Как сообщает агентство Reuters, китайская корпорация Realme объявила о реализации двухсот миллионов смартфонов. Достичь обозначенной отметки компании, входящей в структуру китайской BBK Electronics, также владеющей производителями мобильных устройств Oppo и Vivo, удалось спустя пять лет после основания.

Представители агентства Counterpoint Research отмечают, что быстрее, чем Realme, планку в 200 миллионов смартфонов, поставленных на рынок, смогли преодолеть только пять компаний, а именно Vivo, Huawei, Samsung и Apple.

Напомним, что недавно китайская компания Redmi, входящая в структуру Xiaomi Group и появившаяся на свет в 2013 году, объявила о продаже своего миллиардного смартфона.