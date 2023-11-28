 

Кофе, черный и зеленый чай могут замедлить усвоение витаминов

28.11.2023, 20:15, Разное
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Витамины обычно принимают во время или после еды, но есть продукты, с которыми их сочетание следует избегать. Кофе, черный и зеленый чай могут замедлить усвоение витаминов, поэтому лучше употреблять их в разное время. Кроме того, усвоение витаминов может быть затруднено при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Для оптимального приема витаминов следует обратиться к врачу, который подберет подходящий витаминный комплекс и расскажет о дозировке, времени и продолжительности курса. Анализ крови поможет оценить обеспеченность организма витаминами. Однако врачи предостерегают от бесконтрольного приема витаминов, поскольку они могут негативно повлиять на организм. Таким образом, важно соблюдать рекомендации врача и внимательно изучать состав мультивитаминных комплексов.

Ирина Андреева, также врач-терапевт, высказала свое мнение о влиянии кофеина на усвоение микроэлементов. Она утверждает, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и коле, может оказывать влияние на усвоение некоторых микроэлементов, таких как железо, кальций и витамин D, но, напротив, стимулирует усвоение витамина B12.

Источниками кофеина являются кофе и чай, но даже безкофейные версии содержат остаточный кофеин. Другие источники включают безалкогольные напитки, шоколад, какао и некоторые энергетические напитки. Кроме того, некоторые добавки и лекарства содержат безводный кофеин, который также следует учитывать.

Важно помнить, что умеренность и баланс в потреблении кофе и чая являются ключевыми факторами для поддержания оптимального состояния здоровья. Чашка кофе или чая в день вряд ли окажет негативное воздействие, но избыток кофеина может привести к дефициту питательных веществ, что может повлиять на общее здоровье и качество жизни.


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