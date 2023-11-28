AFK Gaming: Dota 2 стала образовательной дисциплиной в Филиппинском университете
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Филиппинский университет в Маниле (LPU) внедрил инновационный факультет киберспорта, в рамках которого обучение включает в себя обязательное участие в игре Dota 2, пишет портал AFK Gaming.
Этот факультет предлагает обучение по программе бакалавриата, которая помимо Dota 2 включает в себя ряд других киберспортивных дисциплин. Среди них – киберспортивный менеджмент, стриминг, а также дизайн и разработка видеоигр. Занятия в Dota 2 будут направлены на изучение различных стратегий и их практическое применение.
Одной из интересных особенностей этой программы является создание киберспортивной лаборатории-арены непосредственно на территории университета. Она призвана создать студентам возможность погрузиться в динамичное окружение киберспортивных событий и узнать об их организации и управлении, а также принимать участие в них.
AFK Gaming также отметил, что LPU – не единственный университет в мире, который внедряет инновационные образовательные программы. Примером служит Токийский университет, который начал обучение специалистов по метавселенным в прошлом году.
Смотреть комментарии → Комментариев нет