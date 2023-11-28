 

Google начало расследование исчезновения файлов из Google Drive

28.11.2023, 20:15, Разное
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В последние несколько дней множество пользователей облачного хранилища Google Drive столкнулись с проблемой исчезновения файлов, что вынудило Google начать расследование этого инцидента, как пишет издание 9to5Google.

Эта проблема затрагивает файлы, которые исчезали у пользователей в течение нескольких месяцев и даже лет. У некоторых пользователей также исчезали данные внутри таблиц. Очевидно, что это серьезная проблема, особенно для корпоративных клиентов Google, отмечает 9to5Google.

Американский IT-гигант уже признал наличие неисправности и начал расследование инцидентов. По предварительным данным, проблемы с исчезновением файлов и данных возникают у пользователей клиентов Google Drive, использующих версии 84.0.0.0 – 84.0.4.0.

До окончания расследования, Google рекомендует пользователям отвязать свои учетные записи от десктопного клиента облачного хранилища. Также они советуют не перемещать папку DriveFS, в которой хранятся файлы приложения.


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