 

Раскрыты основные минусы электропикапа Tesla Cybertruck

28.11.2023, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание The Wall Street Journal, специалисты, с которыми пообщались обозреватели, поделились информацией о целом ряде недостатков, имеющихся у электрического пикапа Tesla Cybertruck, подавляющая часть которых связана с его стальным корпусом.

Отметив, что из-за неплотного прилегания элементов кузова друг к другу возникают зазоры, эксперты уточнили, что в данном случае речь идет о конструктивных недостатках, в связи с чем ничего исправить нельзя. Кроме того, сталь, из которой производится Tesla Cybertruck, поставляется на завод в рулонах, и, несмотря на прессовку и обработку, зачастую стремится вернуться к своему исходному состоянию, в связи с чем кузов имеет склонность к изгибам.

Журналисты подчеркнули, что Tesla Cybertruck представляет собой первый автомобиль со стальным кузовом с момента выпуска в 1982 году DMC DeLorean.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / BMS: установлена связь малой дозы алкоголя с болезнями сердца

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика