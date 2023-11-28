Раскрыты основные минусы электропикапа Tesla Cybertruck

Как сообщает издание The Wall Street Journal, специалисты, с которыми пообщались обозреватели, поделились информацией о целом ряде недостатков, имеющихся у электрического пикапа Tesla Cybertruck, подавляющая часть которых связана с его стальным корпусом.

Отметив, что из-за неплотного прилегания элементов кузова друг к другу возникают зазоры, эксперты уточнили, что в данном случае речь идет о конструктивных недостатках, в связи с чем ничего исправить нельзя. Кроме того, сталь, из которой производится Tesla Cybertruck, поставляется на завод в рулонах, и, несмотря на прессовку и обработку, зачастую стремится вернуться к своему исходному состоянию, в связи с чем кузов имеет склонность к изгибам.

Журналисты подчеркнули, что Tesla Cybertruck представляет собой первый автомобиль со стальным кузовом с момента выпуска в 1982 году DMC DeLorean.