Завершается поддержка Chrome на устройствах Android 7 и ниже

Согласно официальному сообщению от компании Google, будущие версии браузера Chrome перестанут функционировать на старых смартфонах с операционной системой Android 7 и более низкой версией. Это изменение вступит в силу с начала 2024 года.

Для доступа к обновленным и безопасным версиям Chrome, пользователи будут обязаны иметь устройства, оснащенные Android 8 и выше. В противном случае, они не смогут установить Chrome 120, запланированный к выпуску в следующем году. На данный момент актуальной версией для Android 7 является Chrome 119.

Следует отметить, что на сегодняшний день самой популярной версией Android является версия 11, и текущая версия – Android 14. Однако многие пользователи все еще используют устаревшие смартфоны, лишенные новых функций, возможностей и обновлений безопасности.

Для тех, кому покупка нового устройства не под силу, существуют альтернативные браузеры, разработанные другими компаниями. Важно быть в курсе этого изменения, чтобы сохранить безопасность и функциональность веб-серфинга на своих устройствах. Также стоит помнить, что “Google Календарь” также прекратит работу на устройствах с Android 7.