 

АКРА прогнозирует замедление роста ВВП России в 2024 году до 0,5-1,3%

28.11.2023, 19:05, Разное
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Рейтинговое агентство АКРА предсказывает динамику ВВП РФ на ближайшие годы. По данным обновленного макроэкономического прогноза на 2024-2026 годы, в 2023 году ожидается рост на уровне 3-3,2%. Однако в 2024 году этот рост замедлится до 0,5-1,3%.

АКРА подчеркивает, что несмотря на замедление, экономический рост в прогнозном периоде останется положительным. Однако он будет сопровождаться повышенными процентными ставками, увеличением реальных затрат на труд и бюджетными дефицитами. Аналитики агентства АКРА предвидят, что высокая загрузка трудовых мощностей и ресурсов в ближайшие годы ограничит рост экономики со стороны предложения. Таким образом, темпы роста ВВП снизятся с 3% до 1-2%. Прогнозируется, что в 2024 году этот показатель упадет до уровня около 1%, а в последующие годы составит 1-2% в 2025 и от 0,6% до 1,8% в 2026 году.

Касательно процентных ставок, АКРА ожидает их снижение с 15-16% до уровня 7% в среднесрочной перспективе. Потребление домохозяйств в реальном выражении, по прогнозам агентства, либо останется на текущем уровне, либо немного снизится в 2024 году.

В отношении валютного курса, прогнозируется, что в конце 2023 года и в первой половине 2024 года он может достигать отметки 85 рублей за 1 доллар. Однако в долгосрочной перспективе ожидается тренд на ослабление курса.

Важно отметить, что Министр финансов России, Антон Силуанов, выразил ожидание превышения роста ВВП по итогам 2023 года отметки в 3%. В то время как Международный валютный фонд оценивает рост ВВП в 2024 году на уровне 2,2%.


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