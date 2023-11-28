 

Кризис на польско-украинской границе грозит убытками и латвийским предприятиям

28.11.2023, 18:43, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Блокада Украины, начатая польскими дальнобойщиками, создала проблемы и для латвийских производителей продовольствия. Как передаёт ERR, из-за кризиса на польско-украинской границе экспорт латвийской рыбной продукции может сократиться на €10 млн.


AP

Блокада Украины, начатая польскими дальнобойщиками, создала проблемы и для латвийских производителей продовольствия. Как передаёт ERR, из-за кризиса на польско-украинской границе экспорт латвийской рыбной продукции может сократиться на €10 млн.

Президент Латвийской ассоциации рыбопереработчиков Янис Энделе отметил, что из-за ситуации на польско-украинской границе, где польские дальнобойщики перекрыли погранпереходы, требуя отмены транспортного безвиза для украинских коллег и возвращения к системе разрешений на перевозки, все перевозчики ищут объездные пути. В результате стоимость грузоперевозок подскочила в несколько раз.

«Если раньше фрахт стоил от 1000 до 1500 евро, то сейчас уже ищем варианты по пять, по шесть. Если ничего не улучшится, то и по семь тысяч будем. Это реальные убытки», — заявил Энделе.

По его словам, латвийским коммерсантам приходится соглашаться на сильно подорожавшие перевозки, чтобы не допускать простоев — тем более что часть продукции требует быстрой реализации.

Энделе пояснил, что под угрозой оказалась продукция с коротким сроком годности, например, популярная среди украинских потребителей килька пряного посола. По его оценке, стоимость оказавшегося под угрозой товара составляет около €10 млн.

Как напоминает портал, в начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста против послаблений для украинских перевозчиков.


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