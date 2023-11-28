 

Сингапурские ученые назвали виноград продуктом, возвращающим идеальное зрение

28.11.2023, 17:58, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного сингапурскими учеными, включение винограда в рацион может способствовать восстановлению идеального зрения.

В данном случае речь идет об активном воздействии на глаза антиоксидантов, витаминов и полифенолов, которыми богат виноград. Во время исследования добровольцев разделили на две группы, одна из которых получала порошок, извлеченный из винограда, а вторая – плацебо. Через 16 недель выяснилось, что у представителей первой группы показатели качества зрения были намного выше, чем у других участников.

Кроме того, в ходе эксперимента было установлено, что соединения, входящие в состав винограда, способствуют расширению кровеносных сосудов, в результате чего циркуляция крови улучшается, в то время как антиоксиданты минимизируют развитие воспалительных процессов, что повышает степень эффективности профилактики онкологических заболеваний.  


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