 

Realme раскрыла дополнительные детали о своем ожидаемом флагманском смартфоне Realme GT5 Pro

28.11.2023, 17:55, Разное
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Компания Realme раскрыла дополнительные детали о своем ожидаемом флагманском смартфоне Realme GT5 Pro, который запланирован для презентации в начале декабря. Эта информация была предоставлена порталом Gizmochina.

Согласно опубликованным промо-материалам, смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также оперативной и встроенной памятью с поддержкой стандартов LPDDR5x и UFS 4.0 соответственно. Ранее в сети появились результаты тестов производительности на Geekbench, связанные с неизвестным смартфоном Realme, возможно, моделью RMX3888, которая, вероятно, представляет собой Realme GT5 Pro. Утечка подтвердила наличие 24 ГБ оперативной памяти в устройстве.

Realme также объявила о внедрении “передовой системы охлаждения” под названием 3VC Iceberg с площадью 12000 квадратных миллиметров. Это нововведение обещает снизить тепловые показатели и температуру процессора в шесть раз, доведя ее до 21,8 градусов Цельсия.

По неофициальным данным, Realme GT5 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В камерном модуле ожидается тройная система, включая основной датчик Sony LYT-808 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив IMX890 с трехкратным оптическим зумом. Емкость аккумулятора составит 5400 мАч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Презентация Realme GT5 Pro запланирована на 4 декабря в Китае, однако информации о доступности устройства за пределами КНР на данный момент нет.


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