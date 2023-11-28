 

Законопроект о модерации контента на цифровых платформах в России

28.11.2023, 17:55, Разное
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В РФ готовят законопроект, который предполагает обязательную модерацию контента на цифровых платформах и оперативное удаление незаконного материала. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Антон Немкин.

Законопроект затронет различные цифровые платформы, включая такие как “Яндекс.Музыка”, где сегодня Роскомнадзор выявляет деструктивный контент вручную. Нарушителям будут грозить крупные штрафы, в надежде на то, что это повлияет на их действия.

Удаление незаконного контента будет проводиться по аналогии с социальными сетями, где увеличилось количество фейков. Антон Немкин отметил, что это связано с информационной войной, направленной против России, и способами, используемыми для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Антон Немкин подчеркивал необходимость законодательного усиления борьбы с ботнетами — компьютерными сетями, использующими вредоносное программное обеспечение для кибератак и кражи данных пользователей.


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