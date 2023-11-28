 

МФТИ: у истоков советского ядерного щита стояли труды Серафима Саровского, а не украденные разработки США

28.11.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московский физико-технический институт рассекретил некоторые сведения о научных источниках советской ядерной программы.

Вопреки устоявшемуся мнению, это была не кража американских «ноу-хау» и даже не научная деятельность академиков Игоря Курчатова и Абрама Иоффе. На самом деле ядерный щит создавался на основе работ Серафима Саровского, обнаруженных этнографической экспедицией в 1920-х годах в Тамбовской области.

Отчёт экспедиции поначалу не вызвал интереса в научных кругах – упоминавшиеся в тексте «тяжёлые ядра» сочли описанием артиллерийских орудий 18 века. Однако после посещения советскими разведчиками закрытых лекций Эйнштейна в Швейцарии, рукописи Саровского получили новое осмысление. Оказалось, что они имеют прямое отношение к теоретическому описанию ядерной бомбы.

Руководствуясь манускриптом, советским учёным удалось создать ядерный щит Родины за рекордные две недели – с небольшим перерывом на празднование Рождества. Позднее рукописи были переданы для полного изучения в специально созданый Физтех, который до недавних пор скрывал этот факт, равно как и существование секретной кафедры теологии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / BMS: установлена связь малой дозы алкоголя с болезнями сердца

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика