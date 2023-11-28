МФТИ: у истоков советского ядерного щита стояли труды Серафима Саровского, а не украденные разработки США

Московский физико-технический институт рассекретил некоторые сведения о научных источниках советской ядерной программы.

Вопреки устоявшемуся мнению, это была не кража американских «ноу-хау» и даже не научная деятельность академиков Игоря Курчатова и Абрама Иоффе. На самом деле ядерный щит создавался на основе работ Серафима Саровского, обнаруженных этнографической экспедицией в 1920-х годах в Тамбовской области.

Отчёт экспедиции поначалу не вызвал интереса в научных кругах – упоминавшиеся в тексте «тяжёлые ядра» сочли описанием артиллерийских орудий 18 века. Однако после посещения советскими разведчиками закрытых лекций Эйнштейна в Швейцарии, рукописи Саровского получили новое осмысление. Оказалось, что они имеют прямое отношение к теоретическому описанию ядерной бомбы.

Руководствуясь манускриптом, советским учёным удалось создать ядерный щит Родины за рекордные две недели – с небольшим перерывом на празднование Рождества. Позднее рукописи были переданы для полного изучения в специально созданый Физтех, который до недавних пор скрывал этот факт, равно как и существование секретной кафедры теологии.

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