Мнение: О мужчине далеко не пенсионного возраста… Узнали?

Бли-и-ин!

Я реально не поверил глазам, когда узнал, кто это.

И ведь совсем не старый ещё мужик, даже по российским меркам! С точки зрения повышенного Владимиром Путиным пенсионного возраста — ещё даже не предпенсионер. И ведь не бомж какой-то! Не маргинал и нищеброд. Скорее, напротив.

А вы — узнали?

Ну, вот вам первая подсказка.

Между этими двумя снимками — чуть меньше года!

А вот что было каких-то пять лет назад.

И — примерно тридцать пять…

Вячеслав Бутусов. Кумир миллионов. Один из «голосов поколения».

Чисто внешне, разница между его снимками, разделёнными тремя десятилетиями, не такая разительная, как меж теми, где прошёл всего лишь год.

И вот эта эволюция его внешнего облика — не только ведь про «время безжалостно». Оно никого не щадит, это правда. Но чтобы настолько — это надо было ему сильно помочь…

Зачем они это с собой делают?

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