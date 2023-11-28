В РФ запущены продажи новых пикапов Foton Mars 7 по цене 4,35 млн рублей

Новая китайская модель Foton Mars 7 теперь будет доступна в продаже на российском рынке.

Вместе с тем автомобиль поставляется по параллельному импорту, ввиду чего стоимость пикапа достигает 4,35 млн рублей. Также известно, что в новинке Foton Mars 7 предусмотрели 2-литровый дизельный двигатель с мощностью 163 л.с. Речь идет о полноприводной конфигурации с опцией блокировки заднего дифференциала.

Также указывается, что новый пикап Foton Mars 7 получил увеличенный мультимедийный экран, подогрев передних кресел, камеру заднего вида и кнопочный запуск двигателя. Остальные подробности раскрыты в рамках официального дебюта. Пока остальные комплектации для российского рынка остаются недоступными.