Быстро и с потрясающим результатом: модные прически для прямых волос

Прямые волосы выглядят красиво и не требуют слишком сложной укладки. Большим преимуществом такой текстуры прядей является то, что можно сделать самые различные стильные прически, которые помогут сделать внешний вид просто потрясающим.

Однако если прямые волосы выглядят слишком плоскими, нужно постараться добавить им дополнительный объем при помощи правильно подобранной укладки. Вот некоторые стильные и модные прически, которые помогут получить просто потрясающий внешний вид.

Роскошные локоны

Если волосы прямые, то не стоит делать слишком тугие локоны, так как они будут плохо удерживать свою форму и в итоге прическа через время начнет выглядеть не слишком привлекательно. Чтобы сделать красивую и стильную укладку, стоит выбрать для себя мягкие волны, которые выглядят максимально естественно даже если пряди расчесать.

Начина нужно с завивки волос, а затем, когда прическа уже будет готова, нужно распылить немного лака. Мягкие волны будут выглядеть просто потрясающе и при этом можно получить женственный и романтичный образ.

Укладка стрижки боб

Если волосы прямые, то часто бывает достаточно сложно сделать красивые кудри так, чтобы они хорошо держались на протяжении всего дня. Однако, вполне можно добавить своим прядям дополнительный объем.

Чтобы добиться желаемого результата при укладке, нужно использовать фен и круглую расческу для укладки. Нужно просто завить кончики волос внутрь к лицу. Это отличное решение для укладки стрижки боб. Кроме того, это станет отличным решением для более длинных волос. Укладка поможет добавить волосам дополнительный объем и сделать красивую форму.

Прическа с бантиком

Если нет времени на выполнение слишком сложной прически то можно просто украсить свои прямые волосы красивым и стильным атласным бантиком. Нужно собрать волосы в хвост или пучок и завязать ленту у основания.

Также можно заплетите красивую косу и добавить в качестве аксессуара бантик. Есть множество различных вариантов аксессуаров, именно поэтому можно выбрать то, что больше всего понравится.

Полусобранные волосы

Хороший способ придать своим волосам дополнительный объем, особенно если они прямые – сконцентрировать их в одной области. Один из способов добиться этого – собрать половину прядей около лица, а затем закрепить их сзади.

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Такая укладка отлично подходит для прямых волос, которые лежат ровно и плоско. Это отличная прическа, которая хорошо выглядит даже через несколько часов после укладки.

Добавить заколку с цветком

Прямые волосы не всегда выглядят объемно. Чтобы прическа была более привлекательной и стильной, можно дополнить заколкой с цветком. Этот аксессуар поможет придать образу изюминку, а а также текстуру совершенно любому типу волос.

Заколка с цветком красиво гармонирует вместе с завитками, косами и пучками. Искусственные цветы также можно использовать для украшения полусобранных причесок.

Коса с бантом

Классическая коса является отличным вариантом прически, которая помогает сделать образ более ярким, стильным и привлекательным.

Добавление банта или заколки у основания и на конце плетения помогает придать образу еще больше визуального интереса. Кроме того, красивый аксессуар может стать завершающим штрихом к наряду.

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Добавить красивые волны

Утюжок можно использовать не только для выравнивания волос, но и для создания красивых завитков. Нужно аккуратно обернуть локоны вокруг пластины утюжка и сделать красивые завитки.

Волны будут долго держаться на волосах и придадут прическе дополнительный объем и красивую текстуру.

Быстрая и простая укладка

Чтобы сделать прическу более стильной, романтичной и привлекательной, нужно просто завить кончики волос в противоположную сторону.

Можно сделать такую укладку при помощи фена или же утюжка. Это занимает всего лишь несколько минут.

Использовать челку-шторку

Прическа с прямыми волосами может выглядеть еще более привлекательно, то можно добавить челку-шторку.

Это помогает придать прядям больше визуального интереса и многослойность.