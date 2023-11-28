Темные джинсы возвращаются в моду: с чем сочетать актуальные варианты сезона

Хотя джинсы являются вечной классикой, от одного сезона к другому мы наблюдаем огромное разнообразие дизайнерских предложений в плане различных цветов и моделей. В одном сезоне это джинсы с низкой посадкой, в другом – с высокой. В тренде то широкие брюки из денима, то узкие. То же самое касается и цветов. При этом мода, как известно, циклична. И сегодня мы наблюдаем триумфальное возвращение темных джинсов, которые долгое время рассматривались как устаревший вариант.

Их преимущество перед другими эксперты видят в том, что они являются наиболее практичными и универсальными. Ведь смелые, экстравагантные модели неожиданно входят в моду и так же быстро выходят из нее. Иногда попытки находиться на острие последних тенденций могут быть утомительными.

Кроме того, приходится тратить немалые деньги на то, что молниеносно из “писка моды” переходит в разряд устаревших вещей. Если же говорить о брюках из темного денима, то этот вариант, как и любой классический, – это гораздо более надежно и практично.

И вот теперь, когда они снова находятся в тренде, стилисты не устают говорить о таких их преимуществах, как придание наряду респектабельности, а также отличная сочетаемость с теплой одеждой осенне-зимнего сезона и возможность создавать образы с различным цветами.

Итак, предпочитаете ли вы джинсы скинни, прямые брюки, слегка мешковатые или джеггинсы, эксперты рекомендуют иметь в гардеробе как минимум двое джинсов темного цвета. Вот с чем их следует сочетать.

С минималистичным нарядом

Иногда хочется выглядеть в классическом стиле, надев старую добрую белую водолазку и темный структурированный жакет. Но при этом нужно добавить в этот образ какую-то изюминку, чтобы он не казался скучным. В связи с этим встает вопрос о выборе низа. Если надеть, например, джинсы со стразами или из потертого денима, ни о каком классическом луке речи быть не может. И тут на выручку приходят джинсы темного цвета, которые не перетягивают на себя внимание и поэтому идеально подходят для минималистичного аутфита.

С теплым свитером

Брюки из светлого денима являются более подходящей одеждой для весны и лета, а вот их сочетание с уютными теплыми вещами в осенне-зимний период нельзя назвать идеальным. Тогда как джинсы темного цвета прекрасно дополнят вязаный свитер, жилет или кардиган.

С модным джемпером и стильными аксессуарами

По мнению стилистов, темный деним ассоциируется с атмосферой гламура. А чтобы подчеркнуть ее, они предлагают носить джинсы темного цвета с эффектными джемперами и туниками модного кроя. Не забудьте завершить изысканный образ шикарными обувью, сумкой, солнцезащитными очками, шляпой и украшениями.

С верхней одеждой

Джинсы темного цвета осенью и зимой не только хорошо смотрятся с теплым свитером, но и великолепно сочетаются с различными вариантами верхней одежды. Независимо от того, носите ли вы элегантную кожаную куртку, эффектный тренч, гламурную шубу из искусственного меха или теплое пальто, джинсы темного цвета будут гармонировать со всеми этими вещами.

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С красивой блузкой

Как известно, джинсы традиционно относятся к повседневной одежде, но при желании с ними можно создать и более изысканный образ. По мнению экспертов моды, делать это легче именно с брюками из темного денима, нежели из светлого.

Например, вы можете надеть стильную светлую блузку белого цвета с ярким синим рисунком и облегающие темные джинсы, чтобы получится элегантный лук.

Можно создать и ансамбль для офиса, если надеть прямые брюки и однотонную блузку в нейтральных тонах. Безусловно, со светлыми джинсами сформировать официальный лук будет проблематично.

С яркими цветами

Еще одно преимущество джинсов темного цвета состоит в том, что их можно сочетать практически с любой палитрой, в том числе и с яркими цветами в свитерах, топах блузках и жакетах. Такой вариант подойдет вам, если вы захотите создать свежий, смелый образ, поднимающий настроение в пасмурную, холодную погоду. Это могут быть такие цвета, как желтый, красный или оранжевый.