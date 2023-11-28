Скандалы: Редевелопмент правосудия

Верховный суд поддержал администрацию Сочи в иске против узаконивания санатория «Весна»

В СМИ бурно обсуждается вопрос по узаконению санатория «Весна» в Сочи. Все потому что поддержку интересов застройщика «Волна Резорт энд Спа» в этом деле могла осуществляться с крайне высокого уровня — руководящей элиты Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Именно в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции завернули дело, не позволив администрации Сочи подать апелляционную жалобу на крайне сомнительное решение Центрального районного суда, услужившего авторитету строительного бизнеса в вопросе легитимации, по мнению одной из сторон, незаконно реконструированного санатория, ставшего апартотелем.

Благодаря тому, что дело получило огласку, за него всерьез взялись в Генеральной прокуратуре России. По поданному заместителем Генерального прокурора кассационному представлению в Верховном Суде России прошли судебные разбирательства, получившие свой логичный и справедливый исход.

В данном случае Генеральной прокуратуре стоит отдать должное, поскольку в результате бдительности и принципиальности надзорного органа оказалось возможным восстановление справедливости. Подобная модель поведения надзорных структур свидетельствует об их независимости от частных интересов, неподкупности и непреклонности перед экономической мотивацией.

Дело наделало много шума. Размах его не заставил долго ждать своих результатов. Дело в Верховном Суде России на рассмотрении находилось меньше месяца. Высшей судебной инстанции не потребовалось много времени для того, чтобы разобраться в ситуации и понять масштабы явной беспредельности, имевшие место в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Буквально на прошлой неделе 21 ноября 2023 года Верховный Суд России постановил отменить определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, которым администрации было отказано в восстановлении срока апелляционного обжалования решения судьи Центрального районного суда Сочи, признавшего за застройщиком «Волна Резорт энд Спа» право собственности на нежилые помещения в составе бывшего санатория «Весна» и обеспечившего ввод в эксплуатацию уже нового гостиничного комплекса.

Приняв подобное решение, Верховый Суд, как мы понимаем, согласился с нарушенностью прав администрации и обоснованностью доводов заместителя Генерального прокурора о формальном подходе Четвертого кассационного суда к оценке обстоятельств и причин пропуска органом местного самоуправления срока обжалования, и тем более того факта, что в деле допущены видимые беспрецедентные нарушения, граничащие с произволом.

Очевидно, что, только направив дело на новый круг, возможно устранить последствия самоуправства и своевластия, допущенного Четвертым кассационным судом общей юрисдикции.

В данном деле Верховный Суд определил четкий и понятный ориентир, сформировал практику и тем самым показал, как в стране работают правовые механизмы. Теперь остается наблюдать за тем, насколько будут услышаны и исполнены рекомендации Высшей судебной инстанции при повторном рассмотрении этого дела. Однако в Четвертом кассационном суде абсолютно не обеспокоены ситуацией, несмотря информацию о том, что на прошлой неделе там прошли проверки в составе прибывшей комиссии из судей Верховного Суда.

Насколько известно, предметом проверки могло стать принятие незаконных решений по типу уже описанного дела. По дошедшей информации, таких дел очень и очень много, а исход в их развитии в каждом случае мог иметь коррупционную составляющую, о которой, как все понимают, руководство суда не могло не знать.

Предполагается, если выявлены подобные нарушения, то и исход в разрешении вопроса должен сводиться к ответственности всех виновных. Но здесь имеет место другая ситуация. Похоже, со стороны председателя кассационного суда слышатся заверения, что будто бы проведенная проверка — чистая формальность, и есть поддержка у руководства региона и влиятельных людей в Москве, поэтому итог проверки уже определен, никакой ответственности ни за что не последует.

Тезисы о формальности процедуры могут озвучиваться, чтобы минимизировать панику в суде и удержать авторитет, и снизить риск сотрудничества подчинённых с проверяющими. Но и все же только по завершении проверочных мероприятий мы сможем понять, на чьей стороне правда.

Поскольку сегодня отдельные звенья в судебной системе противоречивыми действиями компрометируют коллег. Единственно верным и правильным с нашей стороны остается обнародование любой ставшей известной информации о неправосудном поведении служителей Фемиды.

Настойчивая позиция прокуратуры, взятый ею курс на преодоление повторяющихся сбоев даёт свои плоды. Со своей стороны мы видим, что открытия публичная позиция СМИ позволяет сотрудникам силовых органов находить поддержку в общественном мнении и у коллег в других ветвях власти.

Сергей Давыдов

Оригинал материала: “Версия”