 

В РФ запустят продажи китайского внедорожника M-Hero 917

28.11.2023, 15:35, Разное
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Новый китайский кроссовер M-Hero 917 в скором времени появится в продаже на российском рынке.

В частности, модель представляет собой рамный автомобиль, который будет доступен у местных дилеров в следующем месяце. Вместе с тем новинка обладает более уникальной внешностью, отличающей внедорожник от остальных моделей. Новый электрический автомобиль получил несколько электрических модификаций на 1088 л.с. мощности.

Однако покупатели смогут выбрать рамный внедорожник M-Hero 917 с гибридной силовой установкой с мощностью 816 л.с. Известно, что в электрической конфигурации автомобиль получил до 800 километров запаса хода.


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