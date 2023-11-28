В РФ запустят продажи китайского внедорожника M-Hero 917

Новый китайский кроссовер M-Hero 917 в скором времени появится в продаже на российском рынке.

В частности, модель представляет собой рамный автомобиль, который будет доступен у местных дилеров в следующем месяце. Вместе с тем новинка обладает более уникальной внешностью, отличающей внедорожник от остальных моделей. Новый электрический автомобиль получил несколько электрических модификаций на 1088 л.с. мощности.

Однако покупатели смогут выбрать рамный внедорожник M-Hero 917 с гибридной силовой установкой с мощностью 816 л.с. Известно, что в электрической конфигурации автомобиль получил до 800 километров запаса хода.