 

IT-специалист Руснак посоветовал россиянам не заряжать телефон до 100%

28.11.2023, 15:34, Разное
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Александр Руснак, ведущий менеджер продукта RuStore, дает рекомендации по оптимальной зарядке смартфона, чтобы продлить срок службы его аккумулятора.

Согласно эксперту, одной из наиболее распространенных ошибок является неправильная зарядка устройства. Руснак советует избегать полного разряда батареи до нуля и, наоборот, заряжать аккумулятор, когда уровень заряда составляет 10-20%. Также важно не заряжать телефон до 100%, а ограничиться 80-90%.

Специалист подчеркивает, что использование неоригинальных зарядных устройств может сократить срок службы аккумулятора и даже привести к короткому замыканию. Он призывает использовать только сертифицированные и хорошо протестированные зарядки.

Тем не менее, Руснак развенчивает мифы, связанные с зарядкой смартфона. Он утверждает, что выключение Bluetooth, Wi-Fi и GPS практически не влияет на продолжительность “жизни” смартфона, если эти функции не активно используются. Быстрые зарядные устройства, по его мнению, не наносят вреда аккумулятору, так как современные модели оборудованы специальными контроллерами, регулирующими скорость заряда в зависимости от использования и времени суток.

“Если ваш телефон начал слишком быстро разряжаться, стоит проверить, не работает ли какое-либо приложение в фоновом режиме. Также можно уменьшить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея”, – заключает эксперт.


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