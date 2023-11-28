 

На 11 набережных Москвы обновили швы гранитной облицовки

28.11.2023, 15:16, Новости дня
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Власти российской столицы внимательно следят за состояние городских набережных, являющихся точками притяжения для миллионов жителей и гостей Москвы. Граждане разных возрастов приходят туда, чтобы прогуляться вдоль воды и насладиться красивыми видами.

Раз в пять лет специалисты проводят проверку и ремонт гранитного покрытия набережных. В этом году расшивку швов организовали на 11 столичных объектах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности специалисты отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытий. Чиновник подчеркнул, что со временем материал может разрушаться, а это чревато негативными последствиями.

“Такие мероприятия проводятся раз в пять лет. Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению”, — уточнил заммэра.

В начале специалисты проводят пескоструйную очистку камня. После этого они приступают к самой расшивке, в частности, очищают швы между плитами от старого наполнителя, промывают их и заполняют полимерцементным материалом. На финальном этапе швы облицовки затирают водонепроницаемым раствором.

Важно отметить, что для москвичей ремонтные работы проходят практически незаметно. Дело в том, что специалисты устанавливают строительные леса со стороны воды и передвигают с участка на участок.

В этом году они провели расшивку швов на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных, а также на участке набережной Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.

Кстати, недавно на юге Москве построили и благоустроили набережную длиной 1550 метров. Работы стартовали еще в 2018 году, а после ввода в эксплуатацию последнего участка у жителей района Нагатинский Затон появилась новая точка притяжения с пляжем, лаунж-зонами, рыбацкими мостиками, велодорожкой и арт-объектами.


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