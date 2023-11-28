NTD – на Гавайях возвели уникальный храм из белого гранита

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В окружении гор на гавайском острове Кауаи появился необычный индуистский храм. Как передаёт NTD, он полностью каменный, сделан из белого гранита. Это первое такое строение в Западном полушарии. Кроме того, уникально и то, что храм строили без использования электрических инструментов.

Среди пышной зелени, в окружении гор прячется необычный храм. Он индуистский, но построили его на гавайском острове Кауаи. И особенность не только в этом. Храм полностью каменный — сделан из белого гранита. Это первое такое строение в Западном полушарии.

Уникально и то, что храм строили без использования электрических инструментов. То есть вся работа выполнена вручную. Строительство началось в 90-м году прошлого века.

ПАРАМАЧАРЬЯ САДАШИВАНАТХА ПАЛАНИСВАМИ, монах: У нас возникли проблемы. В Индии надо было найти специалистов, поскольку одно из требований нашего гуру заключалось в том, что храм должен быть построен без использования современных инструментов. Разрешалось использовать только навыки тысячелетней давности.

Сначала в Индии вырезали 4000 гранитных блоков. Потом доставили на гавайский остров. Здесь обрабатывали маленькими молотками, а также зубилами 70 видов. Мастера создали много уникальных элементов: например, так называемые музыкальные столбы с высокими стержнями, которые могут точно воспроизводить музыкальные тона при ударах молотом. Также строение украсили каменными цепями со свободными звеньями.

Храм назвали Ираиван. На тамильском языке это означает «Тот, кому поклоняются».

ПРАВИНКУМАР ВАСУДЕВА, священнослужитель: В Индии можно было построить что-то подобное, но этого не сделали. Здесь построить такое почти невозможно, но это сделали, несмотря ни на что. Это удивительно.

При храме есть мужской монастырь.

САНЬЯСИН ТИЛЛАНАТХАСВАМИ, монах: У каждого монаха есть небольшой домик в джунглях. Там мы спим и медитируем. Утром просыпаемся и идём в главные здания, и первым делом участвуем в богослужении.

На Гавайских островах живёт почти 1,4 миллиона человек, и только менее одного процента из них — индуисты. Так что храм Ираиван в основном рассчитан на паломников и туристов из других штатов США, а также из разных стран.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.