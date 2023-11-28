 

Скандалы: Путин разбудил «спящих»

28.11.2023, 14:35, Разное
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«Русские агенты» взрывают Украину изнутри

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов сумел-таки найти объяснение, откуда взялась черная кошка между президентом Зеленским и главкомом Залужным и почему начал сыпаться карточный домик украинской государственной власти. Кошку, как вы уже правильно догадались, запустил Путин. Ладно, не сам лично, руками «спящих» агентов.

«Путин велел «спящим» шпионам спровоцировать хаос в Киеве» — именно так и называется статья в The Times, где Данилов вскрывает страшные тайны. Оказывается, тайных агентов Кремль внедрил в украинские госучреждения, а теперь дал им команду срочно расколоть руководство Украины. Забавно, но Данилов сам не замечает, что повторяет реплику Залужного про военный тупик, которая и стала причиной раздора с Зеленским: «Путин пытается еще больше дестабилизировать общество перед лицом военного тупика». Но кто на такие мелочи внимание будет обращать?

Важно же донести основную мысль — это все российские агенты хотят использовать «так называемую напряженность» между Зеленским и Залужным, распространяя «ложные нарративы», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами. А напряженности никакой на деле и нет вовсе, это все ложные нарративы. Про сказанные на днях слова Зеленского Залужному, что тому стоило бы помнить об иерархии, не лезть в политику, а идти и делать, что говорят, тоже можно не вспоминать.

Фото: kremlin.ru

Самое интересное, где же обосновались шпионы Путина? Если послушать иноагента Гордона* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), то даже точно также внесенный в список экстремистов и террористов Арестович* является агентом ФСБ. Впрочем, люди в здравом уме в России Гордона* не слушают. А вот Данилов четко отвечает: «Мы совершили большую ошибку в 1991 году, когда не закрыли КГБ, а просто изменили его название на СБУ, и метастазы КГБ остались».

Отчасти Данилов может быть и прав — со стороны наших спецслужб было бы опрометчиво не воспользоваться ситуацией. Но главное в его словах — признание, что магическое мышление не работает. Нельзя просто надев кружевные трусики оказаться в ЕС, невозможно, разрушив памятник Пушкину, отменить русский язык, бесполезно переименовывать Киев в Кыюв, или как там теперь положено, — он как был русским городом, так и останется.

А главное, если у тебя во главе государства клоун по призванию, то можно сколько угодно называть его президентом, он все равно останется клоуном. И его разлад с прагматиками — военными, экономистами, политиками — лишь вопрос времени. А «спящие» агенты Путина… Может, они есть, а может, их там нет. Разве ж это агенты, если знать наверняка.

*признан в России физлицом, причастным к экстремистской деятельности и терроризму.

Дмитрий Попов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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