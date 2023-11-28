В Сеть слили видео с кроссовером Duster нового поколения

Официальный дебют обновленного кроссовера Dacia Duster состоится 29 ноября.

В Сети уже опубликовали снимки, на которых можно детально рассмотреть дизайн кузова данного автомобиля. В свою очередь, первоначально инсайдеры уже называли некоторые подробности о модели Dacia Duster, продемонстрировав патентные изображения транспортного средства. В новой конфигурации кроссовер Dacia Duster обладает 1,3-литровым турбированным двигателем на 170 л.с. мощности.

Также в продаже предложат версию с мотором на 120 л.с. и гибридную модификацию с силовой установкой на 140 л.с. В новом исполнении модели имеет более спортивный внешний вид, а также более качественные материалы отделки салона. Пока остальные детали остаются засекреченными.