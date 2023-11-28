Лучшие смартфоны 2023 года: Топ-4 по версии Mobile-review

Mobile-review опубликовал рейтинг пяти ведущих смартфонов, выпущенных в 2023 году.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra: Лидер года с недостатками

Первое место в рейтинге занял Samsung Galaxy S23 Ultra, который считается лучшим смартфоном 2023 года, несмотря на некоторые недостатки. Один из главных минусов устройства – высокая пульсация ШИМ на экране, что может вызвать усталость глаз у некоторых пользователей. Среди его преимуществ отмечаются высокая производительность, длительное время работы без перегрева, которое было достигнуто благодаря обновлениям. Также этот смартфон единственный с сенсорным стилусом.

2. Xiaomi 13T Pro: Безупречное сочетание цены и качества

Второе место занял Xiaomi 13T Pro, предлагающий конкурентоспособное сочетание флагманского дизайна, камеры Leica, высокой производительности и защиты от воды. Отличительной особенностью устройства также является длительная поддержка, с обещанием обновления до Android 17.

3. Realme 11 Pro+: Стильный и мощный бюджетный вариант

Третье место занимает Realme 11 Pro+, который поразил своим стильным дизайном и высококачественной камерой на 200 Мп. У смартфона установлен чип MediaTek Dimensity 7050, который набирает в бенчмарке AnTuTu около 600 тысяч баллов.

4. Infinix Note 30: Новый взгляд на средний класс

Четвертое место занял Infinix Note 30, а пятое – раскладушка Samsung Galaxy Z Flip5. Также особое внимание было уделено гибким смартфонам, таким как Oppo Find N2 и N3 Flip, а также Tecno Phantom V Flip, которые представляют собой альтернативу устройствам от Samsung.