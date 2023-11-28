 

Лучшие смартфоны 2023 года: Топ-4 по версии Mobile-review

28.11.2023, 14:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Mobile-review опубликовал рейтинг пяти ведущих смартфонов, выпущенных в 2023 году.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra: Лидер года с недостатками
Первое место в рейтинге занял Samsung Galaxy S23 Ultra, который считается лучшим смартфоном 2023 года, несмотря на некоторые недостатки. Один из главных минусов устройства – высокая пульсация ШИМ на экране, что может вызвать усталость глаз у некоторых пользователей. Среди его преимуществ отмечаются высокая производительность, длительное время работы без перегрева, которое было достигнуто благодаря обновлениям. Также этот смартфон единственный с сенсорным стилусом.

2. Xiaomi 13T Pro: Безупречное сочетание цены и качества
Второе место занял Xiaomi 13T Pro, предлагающий конкурентоспособное сочетание флагманского дизайна, камеры Leica, высокой производительности и защиты от воды. Отличительной особенностью устройства также является длительная поддержка, с обещанием обновления до Android 17.

3. Realme 11 Pro+: Стильный и мощный бюджетный вариант
Третье место занимает Realme 11 Pro+, который поразил своим стильным дизайном и высококачественной камерой на 200 Мп. У смартфона установлен чип MediaTek Dimensity 7050, который набирает в бенчмарке AnTuTu около 600 тысяч баллов.

4. Infinix Note 30: Новый взгляд на средний класс
Четвертое место занял Infinix Note 30, а пятое – раскладушка Samsung Galaxy Z Flip5. Также особое внимание было уделено гибким смартфонам, таким как Oppo Find N2 и N3 Flip, а также Tecno Phantom V Flip, которые представляют собой альтернативу устройствам от Samsung.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

28.11 / Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика